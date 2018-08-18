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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 лют, 2022 14:51
По этому проекту знаю мало, со Standard One ознакомился в Израиле, а про МФК 50Avenue - читал расследование на нерухоми.юа
Кинул бы ссылку, но тут это не приветствуется
Додано: Сер 02 лют, 2022 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для Києва закуповують 17 електробусів
Додано: Сер 02 лют, 2022 16:40
Додано: Сер 02 лют, 2022 18:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На Дарницькій ТЕЦ сталася аварія — прорвало трубу із шлаком. Вода текла кілька годин, тому двір будинків, що розташовані поряд перетворився на суцільну калюжу.
Як повідомили у соцмережах, інцидент стався у ЖК Мега-Сіті пізно увечері у понеділок, 31 січня. На місці події працювали комунальники, які перекрили трубу, але не подолали наслідків аварії. Місцеві мешканці стурбовані, що це може зашкодити екології, адже подібні інциденти на шлаковідвалі стаються вже не вперше.
Внаслідок прориву з водою, за думкою мешканців, витекли домішки бензопірену, сурми, миш’яку, ртуті, важких металів та дрібнодисперсного скла. Коли зола висохне, вітер може рознести ці небезпечні речовини по всьому району.
ЖК Мега-Сіті — це проект забудовника УкоГруп Анатолія Войцеховського, якій обвинувачений у шахрайстві та перебуває в розшуку. Комплекс збудували ще у 2012 році, не ввели в експлуатацію, але заселили.
Додано: Сер 02 лют, 2022 23:12
этот лофт в Славутиче уже обсуждали?
Мне кажется. кто-то троллит этот ЖК)
Раньше я думал, что троллит придворный десигнер-плиточник, ставя во всех квартирах одну и ту же тошнотворную плитку)
Цены пока не падают.
Додано: Сер 02 лют, 2022 23:19
как бы между Дарницкой ТЕЦ и Мегасити минимум километр...
Додано: Чет 03 лют, 2022 08:52
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ромасик
ты за скока сможешь поставить?
давай, дерзай, покажи им всем)
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:09
замечательная идея. Киев единственный, из всех столиц по периметру, кроме Кишинева (там не в курсе) до сих пор не эксплуатирует электробусы на линиях.
Еще бы все маршрутки запретили законодательно дизельные, было бы ваще чудесно.
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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