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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9402940394049405

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 14:45

Первый
Почему лохотрон?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 14:51

  lel написав:
airmax78 написав:
  Феодал написав: :D было очень дешево, 35к за апартаменты студию с ремонтом прямо на ВДНХ, + вопросы аренды брала на себя организация застройщика и обещала 10% годовых в долларе (при самом худшем сценарии)

Не может такого быть, чтобы в КРЖН было выгодно что-то вкладывать. Тем более иностранцам, тем более в разгар войны с ядерным соседом. Сказки отдела продаж.
Начат новый проект Стандарт S1 Оболонь, возле м.Минская. Все квартиры с полным ремонтом. Похожий проект на Стандарт S1 ВДНХ. Пока оф.продаж нет.

По этому проекту знаю мало, со Standard One ознакомился в Израиле, а про МФК 50Avenue - читал расследование на нерухоми.юа
Кинул бы ссылку, но тут это не приветствуется
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для Києва закуповують 17 електробусів

https://bzh.life/ua/plany/dlya-kieva-za ... Kx1l3WxED0
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:40

  барабашов написав:Первый
Почему лохотрон?

если пройтись по списку документов которые необходимы застройщику то
документов либо нет вообще либо проблемные начиная от земли и заканчивая ТУ
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Дарницькій ТЕЦ сталася аварія — прорвало трубу із шлаком. Вода текла кілька годин, тому двір будинків, що розташовані поряд перетворився на суцільну калюжу.

Як повідомили у соцмережах, інцидент стався у ЖК Мега-Сіті пізно увечері у понеділок, 31 січня. На місці події працювали комунальники, які перекрили трубу, але не подолали наслідків аварії. Місцеві мешканці стурбовані, що це може зашкодити екології, адже подібні інциденти на шлаковідвалі стаються вже не вперше.

Внаслідок прориву з водою, за думкою мешканців, витекли домішки бензопірену, сурми, миш’яку, ртуті, важких металів та дрібнодисперсного скла. Коли зола висохне, вітер може рознести ці небезпечні речовини по всьому району.

ЖК Мега-Сіті — це проект забудовника УкоГруп Анатолія Войцеховського, якій обвинувачений у шахрайстві та перебуває в розшуку. Комплекс збудували ще у 2012 році, не ввели в експлуатацію, але заселили.

https://3m2.ua/news/zhytlovyj-kompleks- ... bliyqyp9jw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 23:12

Зображення
https://valion.ua/1063702/#gallery-5

этот лофт в Славутиче уже обсуждали?
Мне кажется. кто-то троллит этот ЖК)

Раньше я думал, что троллит придворный десигнер-плиточник, ставя во всех квартирах одну и ту же тошнотворную плитку)

Цены пока не падают.
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 23:19

  kingkongovets написав:На Дарницькій ТЕЦ сталася аварія — прорвало трубу із шлаком. Вода текла кілька годин, тому двір будинків, що розташовані поряд перетворився на суцільну калюжу.

Як повідомили у соцмережах, інцидент стався у ЖК Мега-Сіті пізно увечері у понеділок,
как бы между Дарницкой ТЕЦ и Мегасити минимум километр...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик
ты за скока сможешь поставить?
давай, дерзай, покажи им всем)

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-31-011460-b
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:09

  kingkongovets написав:Для Києва закуповують 17 електробусів

https://bzh.life/ua/plany/dlya-kieva-za ... Kx1l3WxED0

замечательная идея. Киев единственный, из всех столиц по периметру, кроме Кишинева (там не в курсе) до сих пор не эксплуатирует электробусы на линиях.
Еще бы все маршрутки запретили законодательно дизельные, было бы ваще чудесно.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kiev.grc.ua/article/29926
Faceless
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