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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9407940894099410>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:45

  Faceless написав:"Вести с полей" :

#Аналитика В январе продажи квартир в Галактике ожидаемо упали почти в 2 раза.
•На 01.02.2022 года на рынке недвижимости ЖК «Галактика» прозвонены и предлагаются к продаже 37 квартир:
•1-комнатных – 19 квартир, из них 11 квартир с ремонтом и 8 квартир – без ремонта;
•2-комнатных – 14 квартир, из них 5 квартир с ремонтом и 9 квартир – без ремонта;
•3-комнатных – 4 квартиры, из них 1 квартира с ремонтом и 3 квартиры – без ремонта;
•В среднем, цена за 1 м2 квартиры варьируются:
•1-комнатные без ремонта 1706-1977 $, с ремонтом 2159-3111 $
•2-комнатные без ремонта 1514-1791 $, с ремонтом 1956-2847 $
•3-комнатные без ремонта 1217-1703 $, с ремонтом 2644 $
•По информации из общедоступных ресурсов за прошедший месяц было продано 5 квартир:
•1-комнатных – 4 квартиры,
•2-комнатных – 1 квартира,
•3-комнатных – 0 квартир.

Ціни за гранню зла
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:47

  flyman написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:Ромасик кажется из всех от здесь пользуются вы, франт и Флай.

та ладно, пару раз в год я на пьянки на метро езжу )) но как там оно в траликах и автобусах - понятия не имею. Бесит люто дышать выхлопами соляры, я двумя руками за эко- ОТ

цімес це маршрутки.
Трам, траль і бус - рулєз!
ШРТ - вообще сказка.

Тіко я вже другий рік працюю віддалено. ГТ користуюся тільки для поїздок на дачу, і ще іноді по місту.

атаман вон меньше 90К. А то захотелось им электробусов по 600К.
https://autoline.com.ua/-/prodazha/mezh ... 4795808700
ШРТ в Киеве еще Горбачева помнит
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:48

  Феодал написав:
  Faceless написав:
Феодал написав:ух) продажи несутся галопом :mrgreen:

Говорил я - все пропало :mrgreen:
Типо от января когда-то чего-то ожидали
Мне больше цены нравятся. Отпарапланировали по полной

В 2020 и 2021 в январе в отделах продаж очереди стояли :mrgreen: так же как и на протяжении последних двух лет, такая ситуация наблюдалась до сентября :mrgreen:
сам видел, глазам не верил

Когда очереди возобновятся, как думаете?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:49

  Faceless написав:"Вести с полей" :

#Аналитика В январе продажи квартир в Галактике ожидаемо упали почти в 2 раза.
•На 01.02.2022 года на рынке недвижимости ЖК «Галактика» прозвонены и предлагаются к продаже 37 квартир:

а кто это таким телефонным тероризмом занимается?))
кста, паркинг никак не откроют, уже с пол года стоит готовым.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:00

  Первый написав:Думав як завжди зманіпулюю і ніхто не побачить


Вот тут ты первый раз правду о себе написал


  Первый написав:ЗРадіо, ти як кіт який сховав голову за штору і думає що його ніхто не бачить:-)


На наводи тень на плетень, не прикидывайся шлангом и не извивайся, как уж на сковороде - в реестр за последние 12 месяцев попало то, что попало у кредиторов под определение "материальность" и заставило сменить стратегию взыскания с soft collection на hard collection

  Первый написав:Хоча можливо ти не розумієш різниці між боргом по відкритому виконавчому провадженню і просто боргом… та Нє. Просто маніпулюєш:-)


Чего точно не понимаешь ты - это того, что когда появляется финансовая возможность, человек рассчитывается по долгам. Новым и старым. А когда финансовой возможности нет, долги накапливаются. У кого с нуля, а у кого новые прибавляются к старым. Последнее - это то, что ты видишь в приведенной динамике долгов. Но реноме рассказчика о том, как застройщики пухнут от денег инвесторов в бетон, не позволяет тебе этого признать
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:кста, паркинг никак не откроют, уже с пол года стоит готовым.

Сам не пойму, вроде ж сдали
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Коль зашла речь о троллейбусах - хоть убей, не могу вспомнить новых троллейбусов в городе. Их еще производит кто-то?

Во Львове ездят новые. Если вопрос о частых изменения маршрутов, то да, электроавтобусы должны подойти. Но в городе маршруты на десятки лет, конечно нужно вкладываться в инфраструктуру. Идеальным вариантов является трамвай по выделенной линии (самый минимум проблем и операционных расходов)
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:23

  Первый написав:
  Faceless написав:"Вести с полей" :

#Аналитика В январе продажи квартир в Галактике ожидаемо упали почти в 2 раза.
•На 01.02.2022 года на рынке недвижимости ЖК «Галактика» прозвонены и предлагаются к продаже 37 квартир:
•1-комнатных – 19 квартир, из них 11 квартир с ремонтом и 8 квартир – без ремонта;
•2-комнатных – 14 квартир, из них 5 квартир с ремонтом и 9 квартир – без ремонта;
•3-комнатных – 4 квартиры, из них 1 квартира с ремонтом и 3 квартиры – без ремонта;
•В среднем, цена за 1 м2 квартиры варьируются:
•1-комнатные без ремонта 1706-1977 $, с ремонтом 2159-3111 $
•2-комнатные без ремонта 1514-1791 $, с ремонтом 1956-2847 $
•3-комнатные без ремонта 1217-1703 $, с ремонтом 2644 $
•По информации из общедоступных ресурсов за прошедший месяц было продано 5 квартир:
•1-комнатных – 4 квартиры,
•2-комнатных – 1 квартира,
•3-комнатных – 0 квартир.

Ціни за гранню зла

Тыц-Пц. Это ж не Тетрис на Деловой. Это Галактика на Левобережке. Еще недавно туда народ можно было загнать только очень низкой ценой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:29

  zРадио написав:
  Первый написав:Думав як завжди зманіпулюю і ніхто не побачить


Вот тут ты первый раз правду о себе написал


  Первый написав:ЗРадіо, ти як кіт який сховав голову за штору і думає що його ніхто не бачить:-)


На наводи тень на плетень, не прикидывайся шлангом и не извивайся, как уж на сковороде - в реестр за последние 12 месяцев попало то, что попало у кредиторов под определение "материальность" и заставило сменить стратегию взыскания с soft collection на hard collection

  Первый написав:Хоча можливо ти не розумієш різниці між боргом по відкритому виконавчому провадженню і просто боргом… та Нє. Просто маніпулюєш:-)


Чего точно не понимаешь ты - это того, что когда появляется финансовая возможность, человек рассчитывается по долгам. Новым и старым. А когда финансовой возможности нет, долги накапливаются. У кого с нуля, а у кого новые прибавляются к старым. Последнее - это то, что ты видишь в приведенной динамике долгов. Но реноме рассказчика о том, как застройщики пухнут от денег инвесторов в бетон, не позволяет тебе этого признать


Не бреши. Жодного разу не писав що забудовники пухнуть від грошей. Тим більше що у мене немає реноме:-) я ж не третій топ маніпулянт.

Дивно. Продовжуєш петляти.
Чому? Ти не розумієш що таке єдиний реєстр боржників? Чи що таке виконавче провадження?
Що тобі пояснити щоб ти став ще краще і не маніпулював.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:56

  airmax78 написав:Тыц-Пц. Это ж не Тетрис на Деловой. Это Галактика на Левобережке. Еще недавно туда народ можно было загнать только очень низкой ценой.

Макс маякните когда пойдете шторы заказывать
Ну чтобы успеть люк бункера задраить
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