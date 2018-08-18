Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
#Аналитика В январе продажи квартир в Галактике ожидаемо упали почти в 2 раза. •На 01.02.2022 года на рынке недвижимости ЖК «Галактика» прозвонены и предлагаются к продаже 37 квартир: •1-комнатных – 19 квартир, из них 11 квартир с ремонтом и 8 квартир – без ремонта; •2-комнатных – 14 квартир, из них 5 квартир с ремонтом и 9 квартир – без ремонта; •3-комнатных – 4 квартиры, из них 1 квартира с ремонтом и 3 квартиры – без ремонта; •В среднем, цена за 1 м2 квартиры варьируются: •1-комнатные без ремонта 1706-1977 $, с ремонтом 2159-3111 $ •2-комнатные без ремонта 1514-1791 $, с ремонтом 1956-2847 $ •3-комнатные без ремонта 1217-1703 $, с ремонтом 2644 $ •По информации из общедоступных ресурсов за прошедший месяц было продано 5 квартир: •1-комнатных – 4 квартиры, •2-комнатных – 1 квартира, •3-комнатных – 0 квартир.
Первый написав:Думав як завжди зманіпулюю і ніхто не побачить
Вот тут ты первый раз правду о себе написал
Первый написав:ЗРадіо, ти як кіт який сховав голову за штору і думає що його ніхто не бачить:-)
На наводи тень на плетень, не прикидывайся шлангом и не извивайся, как уж на сковороде - в реестр за последние 12 месяцев попало то, что попало у кредиторов под определение "материальность" и заставило сменить стратегию взыскания с soft collection на hard collection
Первый написав:Хоча можливо ти не розумієш різниці між боргом по відкритому виконавчому провадженню і просто боргом… та Нє. Просто маніпулюєш:-)
Чего точно не понимаешь ты - это того, что когда появляется финансовая возможность, человек рассчитывается по долгам. Новым и старым. А когда финансовой возможности нет, долги накапливаются. У кого с нуля, а у кого новые прибавляются к старым. Последнее - это то, что ты видишь в приведенной динамике долгов. Но реноме рассказчика о том, как застройщики пухнут от денег инвесторов в бетон, не позволяет тебе этого признать
sequence написав:Коль зашла речь о троллейбусах - хоть убей, не могу вспомнить новых троллейбусов в городе. Их еще производит кто-то?
Во Львове ездят новые. Если вопрос о частых изменения маршрутов, то да, электроавтобусы должны подойти. Но в городе маршруты на десятки лет, конечно нужно вкладываться в инфраструктуру. Идеальным вариантов является трамвай по выделенной линии (самый минимум проблем и операционных расходов)
#Аналитика В январе продажи квартир в Галактике ожидаемо упали почти в 2 раза. •На 01.02.2022 года на рынке недвижимости ЖК «Галактика» прозвонены и предлагаются к продаже 37 квартир: •1-комнатных – 19 квартир, из них 11 квартир с ремонтом и 8 квартир – без ремонта; •2-комнатных – 14 квартир, из них 5 квартир с ремонтом и 9 квартир – без ремонта; •3-комнатных – 4 квартиры, из них 1 квартира с ремонтом и 3 квартиры – без ремонта; •В среднем, цена за 1 м2 квартиры варьируются: •1-комнатные без ремонта 1706-1977 $, с ремонтом 2159-3111 $ •2-комнатные без ремонта 1514-1791 $, с ремонтом 1956-2847 $ •3-комнатные без ремонта 1217-1703 $, с ремонтом 2644 $ •По информации из общедоступных ресурсов за прошедший месяц было продано 5 квартир: •1-комнатных – 4 квартиры, •2-комнатных – 1 квартира, •3-комнатных – 0 квартир.
Ціни за гранню зла
Тыц-Пц. Это ж не Тетрис на Деловой. Это Галактика на Левобережке. Еще недавно туда народ можно было загнать только очень низкой ценой.
Первый написав:Думав як завжди зманіпулюю і ніхто не побачить
Вот тут ты первый раз правду о себе написал
Первый написав:ЗРадіо, ти як кіт який сховав голову за штору і думає що його ніхто не бачить:-)
На наводи тень на плетень, не прикидывайся шлангом и не извивайся, как уж на сковороде - в реестр за последние 12 месяцев попало то, что попало у кредиторов под определение "материальность" и заставило сменить стратегию взыскания с soft collection на hard collection
Первый написав:Хоча можливо ти не розумієш різниці між боргом по відкритому виконавчому провадженню і просто боргом… та Нє. Просто маніпулюєш:-)
Чего точно не понимаешь ты - это того, что когда появляется финансовая возможность, человек рассчитывается по долгам. Новым и старым. А когда финансовой возможности нет, долги накапливаются. У кого с нуля, а у кого новые прибавляются к старым. Последнее - это то, что ты видишь в приведенной динамике долгов. Но реноме рассказчика о том, как застройщики пухнут от денег инвесторов в бетон, не позволяет тебе этого признать
Не бреши. Жодного разу не писав що забудовники пухнуть від грошей. Тим більше що у мене немає реноме:-) я ж не третій топ маніпулянт.
Дивно. Продовжуєш петляти. Чому? Ти не розумієш що таке єдиний реєстр боржників? Чи що таке виконавче провадження? Що тобі пояснити щоб ти став ще краще і не маніпулював.