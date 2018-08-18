Додано: Чет 03 лют, 2022 20:00

Первый написав: Думав як завжди зманіпулюю і ніхто не побачить

Думав як завжди зманіпулюю і ніхто не побачить

Первый написав: ЗРадіо, ти як кіт який сховав голову за штору і думає що його ніхто не бачить:-) ЗРадіо, ти як кіт який сховав голову за штору і думає що його ніхто не бачить:-)

Первый написав: Хоча можливо ти не розумієш різниці між боргом по відкритому виконавчому провадженню і просто боргом… та Нє. Просто маніпулюєш:-) Хоча можливо ти не розумієш різниці між боргом по відкритому виконавчому провадженню і просто боргом… та Нє. Просто маніпулюєш:-)

Вот тут ты первый раз правду о себе написалНа наводи тень на плетень, не прикидывайся шлангом и не извивайся, как уж на сковороде - в реестр за последние 12 месяцев попало то, что попало у кредиторов под определение "материальность" и заставило сменить стратегию взыскания с soft collection на hard collectionЧего точно не понимаешь ты - это того, что когда появляется финансовая возможность, человек рассчитывается по долгам. Новым и старым. А когда финансовой возможности нет, долги накапливаются. У кого с нуля, а у кого новые прибавляются к старым. Последнее - это то, что ты видишь в приведенной динамике долгов. Но реноме рассказчика о том, как застройщики пухнут от денег инвесторов в бетон, не позволяет тебе этого признать