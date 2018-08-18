RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9407940894099410

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:02

  UA написав:
  airmax78 написав:Тыц-Пц. Это ж не Тетрис на Деловой. Это Галактика на Левобережке. Еще недавно туда народ можно было загнать только очень низкой ценой.

Макс маякните когда пойдете шторы заказывать
Ну чтобы успеть люк бункера задраить

Начинайте проверять герметичность. На днях приедет дама по шторам. Но пошив, конечно, тоже какое-то время займмет. Короче время еще есть. Не много, но есть.
+ прикроватные тумбочки и еще один письменный стол я только заказываю. Там недели 2.
airmax78
 
Повідомлень: 40217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как раз Олимпиада закончится... О-о.
airmax78
 
Повідомлень: 40217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:16

макс давайте еще месяцок потяните, весной помирать веселее
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5439
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:11

  trololo написав:макс давайте еще месяцок потяните, весной помирать веселее

20.02 торжественное закрытие Олимпиады. До весны, считайте, неделя. Но я потяну. Спешить уже некуда - шторы хоть и решают, но можно и без них, пока, пожить.
airmax78
 
Повідомлень: 40217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4932 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:24

  airmax78 написав:
  trololo написав:макс давайте еще месяцок потяните, весной помирать веселее

20.02 торжественное закрытие Олимпиады. До весны, считайте, неделя. Но я потяну. Спешить уже некуда - шторы хоть и решают, но можно и без них, пока, пожить.

Повісите штори і ніякої красоти в маси. Люди повинні зацінити прихований плінтус.
Тримайтеся до осені.
А там хату на продаж і новий проект:-)

КАН біля либідськоі чи хрущик на перова.
Первый
 
Повідомлень: 16693
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2360 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9407940894099410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2173, 2174, 2175
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21745 5056843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 22:11
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 89, 90, 91
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
901 1345093
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 20:58
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 31905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.