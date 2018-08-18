Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тыц-Пц. Это ж не Тетрис на Деловой. Это Галактика на Левобережке. Еще недавно туда народ можно было загнать только очень низкой ценой.
Макс маякните когда пойдете шторы заказывать Ну чтобы успеть люк бункера задраить
Начинайте проверять герметичность. На днях приедет дама по шторам. Но пошив, конечно, тоже какое-то время займмет. Короче время еще есть. Не много, но есть. + прикроватные тумбочки и еще один письменный стол я только заказываю. Там недели 2.
trololo написав:макс давайте еще месяцок потяните, весной помирать веселее
20.02 торжественное закрытие Олимпиады. До весны, считайте, неделя. Но я потяну. Спешить уже некуда - шторы хоть и решают, но можно и без них, пока, пожить.
Повісите штори і ніякої красоти в маси. Люди повинні зацінити прихований плінтус. Тримайтеся до осені. А там хату на продаж і новий проект:-)
КАН біля либідськоі чи хрущик на перова.
А Первому абы что то продать. Макс лучшие годы жизни угробил на приключения с инвестированием в новострой. Потом вкинул порядка 200куе в топку ремонта. Теперь новый проект? Новые нервы достроят ли? Новые 200куе в ремонт?