Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:А Первому абы что то продать. Макс лучшие годы жизни угробил на приключения с инвестированием в новострой. Потом вкинул порядка 200куе в топку ремонта. Теперь новый проект? Новые нервы достроят ли? Новые 200куе в ремонт?
У кого нєрви, той ремонт не робить, по агроматам не шариться і тіньову стелю не видивляється. Це як хобі у вільний від роботи час. Закінчив проект і починаєш новий. Зи. І рімонт завжди актуальний:-)
Ага и всю жизнь слушаешь перфораторные трели. Дома до 5 лет (лучше 10), пригодными для жизни не считаю.
Про вероятность, влезть в недострой это отдельная тема.
flyman написав:ЖК Park Residence с. Софиевская Борщаговка ух) видимо продаж слишком много, аж решили цену сбавить
камнем вниз пробивати МХЗ
Активисты ветки доказывали, что гривневая цена никогда не пойдет вниз. Аж слюни на монитор летели[/quote] активисты ветки помнят ее название. Села в округе особо не интересуют. Найдите где в гривне подешевело в столице.
UA написав:А Первому абы что то продать. Макс лучшие годы жизни угробил на приключения с инвестированием в новострой. Потом вкинул порядка 200куе в топку ремонта. Теперь новый проект? Новые нервы достроят ли? Новые 200куе в ремонт?
У кого нєрви, той ремонт не робить, по агроматам не шариться і тіньову стелю не видивляється. Це як хобі у вільний від роботи час. Закінчив проект і починаєш новий. Зи. І рімонт завжди актуальний:-)
Ага и всю жизнь слушаешь перфораторные трели. Дома до 5 лет (лучше 10), пригодными для жизни не считаю.
100% был на днях во втором тетрисе - ощущение шо ремонты в половине квартир идут полным ходом, при этом там живут люди
но после 10 лет ремонт в домах такого уровня палюбасу надо обновлять)
sequence написав: активисты ветки помнят ее название. Села в округе особо не интересуют. Найдите где в гривне подешевело в столице.
Спросите у Феодала. Кажется, недели 2 назад он писал, что КГС обломался поднять ценники, зато новые скидки добавил. А ведь КГС не пересматривал прайс с января 2021-го Входной билет на рынок у него топчется в районе 700 долларов за метр и вовсе с 2019-го
sequence написав: активисты ветки помнят ее название. Села в округе особо не интересуют. Найдите где в гривне подешевело в столице.
Спросите у Феодала. Кажется, недели 2 назад он писал, что КГС обломался поднять ценники, зато новые скидки добавил. А ведь КГС не пересматривал прайс с января 2021-го Входной билет на рынок у него топчется в районе 700 долларов за метр и вовсе с 2019-го
Было такое, думаю если еще месяц/два люди покупать не будут то увидим очень интересную картину на рынке недвиги киева
UA написав:Ага и всю жизнь слушаешь перфораторные трели. Дома до 5 лет (лучше 10), пригодными для жизни не считаю.
100% был на днях во втором тетрисе - ощущение шо ремонты в половине квартир идут полным ходом, при этом там живут люди
но после 10 лет ремонт в домах такого уровня палюбасу надо обновлять)
Терпилоиды. Ради чего страдать? В Тетрисе люди вроде не бедные живут. Сняли бы квартиру рядом, в совкошлаке, временно лет на 6-7, а в Тетрис гостей водить для зарисовки. Когда все сделают ремонты, специально для жителей верхних этажей вишенка на тортик - Пати до утра на эксплуатируемой крыше.