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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9411941294139414>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:12

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:На ДВРЗ відновили маршрут швидкісного трамваю №33 по вулиці Алматинській.

На маршруті курсуватимуть п’ять нових трамваїв (три Pesa та два «Татра-Юг»). У квітні планують запустити ще два трамваї «Татра-Юг».

https://youtu.be/4cYSrJKpCvY

меня трамвай на ДВРЗ не интересует. Флай ШРТ любит, но в районе Жулян. Остается Франт, из пользователей ОТ, кого эта новость может заинтересовать :D

це бімба новина для КРЖН і чергова нагода для піара лутчшиймер

і шоп два раза не вставать
https://news.finance.ua/ru/news/-/508149/v-yanvare-2022-goda-vtorichnyj-rynok-obvalilsya-na-chetvert-prichiny-i-top-modelej

не КРЖН, але ціни на бляхи кажись копають дно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:31

  Первый написав:
  UA написав:А Первому абы что то продать.
Макс лучшие годы жизни угробил на приключения с инвестированием в новострой.
Потом вкинул порядка 200куе в топку ремонта.
Теперь новый проект?
Новые нервы достроят ли?
Новые 200куе в ремонт?



У кого нєрви, той ремонт не робить, по агроматам не шариться і тіньову стелю не видивляється. Це як хобі у вільний від роботи час.
Закінчив проект і починаєш новий.
Зи. І рімонт завжди актуальний:-)

Ага и всю жизнь слушаешь перфораторные трели.
Дома до 5 лет (лучше 10), пригодными для жизни не считаю.

Про вероятность, влезть в недострой это отдельная тема.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:33

  zРадио написав:
  flyman написав:ЖК Park Residence с. Софиевская Борщаговка
ух) видимо продаж слишком много, аж решили цену сбавить :mrgreen:

камнем вниз пробивати МХЗ


Активисты ветки доказывали, что гривневая цена никогда не пойдет вниз. Аж слюни на монитор летели[/quote]
активисты ветки помнят ее название. Села в округе особо не интересуют.
Найдите где в гривне подешевело в столице.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:
  UA написав:А Первому абы что то продать.
Макс лучшие годы жизни угробил на приключения с инвестированием в новострой.
Потом вкинул порядка 200куе в топку ремонта.
Теперь новый проект?
Новые нервы достроят ли?
Новые 200куе в ремонт?



У кого нєрви, той ремонт не робить, по агроматам не шариться і тіньову стелю не видивляється. Це як хобі у вільний від роботи час.
Закінчив проект і починаєш новий.
Зи. І рімонт завжди актуальний:-)

Ага и всю жизнь слушаешь перфораторные трели.
Дома до 5 лет (лучше 10), пригодными для жизни не считаю.
100%
был на днях во втором тетрисе - ощущение шо ремонты в половине квартир идут полным ходом, при этом там живут люди

но после 10 лет ремонт в домах такого уровня палюбасу надо обновлять)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:36

  Ромасик написав:
  kingkongovets написав:На ДВРЗ відновили маршрут швидкісного трамваю №33 по вулиці Алматинській.

На маршруті курсуватимуть п’ять нових трамваїв (три Pesa та два «Татра-Юг»). У квітні планують запустити ще два трамваї «Татра-Юг».

https://youtu.be/4cYSrJKpCvY

меня трамвай на ДВРЗ не интересует. Флай ШРТ любит, но в районе Жулян. Остается Франт, из пользователей ОТ, кого эта новость может заинтересовать :D

Я ніколи не жив на ДВРЗ і ніколи не працював викладачем (ні в школі, ні в ПТУ, в технікумі, ні в ВУЗі).

Трамваї - це для п.Флаймена, він їх любить.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:37

  sequence написав: активисты ветки помнят ее название. Села в округе особо не интересуют.
Найдите где в гривне подешевело в столице.


Спросите у Феодала. Кажется, недели 2 назад он писал, что КГС обломался поднять ценники, зато новые скидки добавил. А ведь КГС не пересматривал прайс с января 2021-го :!: Входной билет на рынок у него топчется в районе 700 долларов за метр и вовсе с 2019-го
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:42

  zРадио написав:
  sequence написав: активисты ветки помнят ее название. Села в округе особо не интересуют.
Найдите где в гривне подешевело в столице.


Спросите у Феодала. Кажется, недели 2 назад он писал, что КГС обломался поднять ценники, зато новые скидки добавил. А ведь КГС не пересматривал прайс с января 2021-го :!: Входной билет на рынок у него топчется в районе 700 долларов за метр и вовсе с 2019-го

Было такое, думаю если еще месяц/два люди покупать не будут то увидим очень интересную картину на рынке недвиги киева
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:43

  zРадио написав:.. А ведь КГС не пересматривал прайс с января 2021-го :!: Входной билет на рынок у него топчется в районе 700 долларов за метр и вовсе с 2019-го

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-cht ... 2022-godu/
почитайте, что об этом думает сам КГС.
"не подорожало" на 25%
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:10

  kingkongovets написав:
UA написав:Ага и всю жизнь слушаешь перфораторные трели.
Дома до 5 лет (лучше 10), пригодными для жизни не считаю.
100%
был на днях во втором тетрисе - ощущение шо ремонты в половине квартир идут полным ходом, при этом там живут люди

но после 10 лет ремонт в домах такого уровня палюбасу надо обновлять)

Терпилоиды.
Ради чего страдать?
В Тетрисе люди вроде не бедные живут.
Сняли бы квартиру рядом, в совкошлаке, временно лет на 6-7, а в Тетрис гостей водить для зарисовки.
Когда все сделают ремонты, специально для жителей верхних этажей вишенка на тортик - Пати до утра на эксплуатируемой крыше.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:21

  sequence написав:
  zРадио написав:.. А ведь КГС не пересматривал прайс с января 2021-го :!: Входной билет на рынок у него топчется в районе 700 долларов за метр и вовсе с 2019-го

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-cht ... 2022-godu/
почитайте, что об этом думает сам КГС.
"не подорожало" на 25%


Я ж сам это интервью здесь публиковал. Чисто поржать. Мнение пчел о меде интересно только в порядке поднятия настроения
zРадио
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