RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9411941294139414

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:36

одкровення акурта

  akurt написав:
Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.
Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.
В одного зависли на продаж декілька квартир-інвестицій.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28049
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2435 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:21

  flyman написав:
  akurt написав:
Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.
Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.
В одного зависли на продаж декілька квартир-інвестицій.

Це дзвіночок, що ціни, швидше будуть просідати, ніж зростати...

Ну, думаю, що через місяць і я буду прощупувати ринок продаж смартів у місті Лева 👍💰👀
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9411941294139414
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 90, 91, 92
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
910 1361103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:40
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2174, 2175, 2176
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21750 5069107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:26
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 31971
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (498)
04.02.2022 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.