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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:36
akurt написав:
Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.
Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.
В одного зависли на продаж декілька квартир-інвестицій.
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flyman
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:21
flyman написав: akurt написав:
Зараз цікава ситуація: що в Києві, що в Харкові повністю зупинилися всі продажі квaртир.
Це мої респонденти повідомляють. Не знаю, чи правда, але мої респонденти саме так повідомляють.
В одного зависли на продаж декілька квартир-інвестицій.
Це дзвіночок, що ціни, швидше будуть просідати, ніж зростати...
Ну, думаю, що через місяць і я буду прощупувати ринок продаж смартів у місті Лева 👍💰👀
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