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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:58
stas_rst написав:
На гілці весело
Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:01
Первый написав:
Alex_V_K_79 написав:
А то по кану кстати на лыбедской, коли вже? И шоипо стартовой цене думаете? 2500?
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Пишуть що КАН з весни. Ціни орієнтир +-3500
По хелсі якимись обривками кажуть що модна приймати участь від 2700. Не цікавився.
Дякую, 3,5 - это сильно
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:03
kingkongovets написав: Alex_V_K_79 написав:
Первый написав:А то по кану кстати на лыбедской, коли вже? И шоипо стартовой цене думаете? 2500?
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там школу пока тока строят вроде, другой инфы пока нет
Спасибо!
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:16
Прохожий написав:
или измените условия задачи или смотрите другие комплексы)
АААА, це мала бути Поетика :) я чисто уже в п"ятницю все попутав :) дякую за правку :)
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stas_rst
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:27
stas_rst написав:
На гілці весело
Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?
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Faceless
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:29
Поетика
Faceless написав:
Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?
, тупанув у назві ... виправив уже. Дякую.
Не звертайте увагу на помилку, цікавлять кейси по ПРАВОМУ!
Востаннє редагувалось stas_rst
в П'ят 04 лют, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:29
vitaliian написав:zzzzzz
капец никто даже не отреагировал что суд фактически признал отсутствие каких либо имущественных прав инвестора без госрегистрации (то есть без права собственности на готовое Жилье). Зато трамваи на дрвз.
суд как раз все четко определил:
3. Відповідаючи на поставлені питання Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що за умови виконання інвестором власних зобов`язань за інвестиційним договором після завершення відповідно до вимог закону будівництва об`єкту інвестування у інвестора виникають права тотожні праву власності, а відтак інвестор може ставити питання про витребування такої житлової нерухомості від інших осіб, які нею незаконно заволоділи.
147. Отже саме інвестор є особою, яка первісно набуває право власності на об`єкт нерухомого майна, що споруджений за його кошти.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:32
stas_rst написав:
Поетика
Faceless написав:
Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?
, тупанув у назві ... виправив уже. Дякую.
Не звертайте увагу на помилку, цікавлять кейси по ПРАВОМУ!
как вы могли... так опустить Патриотику...
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:35
Ромасик написав:
так опустить Патриотику...
Поетика - моветон ?
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:39
UA написав:
Это на Цимлянском переулке?
Может пан знает где Бабский магазин располагался?
Нет, на пересечении с Волошской. Волошская происходит от названия бога Волоса - покровителя домашнего скота. В этой части все со скотом и самогонкой связано.
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