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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9416941794189419>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:58

  stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.

Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Alex_V_K_79 написав:А то по кану кстати на лыбедской, коли вже? И шоипо стартовой цене думаете? 2500?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Пишуть що КАН з весни. Ціни орієнтир +-3500

По хелсі якимись обривками кажуть що модна приймати участь від 2700. Не цікавився.
Дякую, 3,5 - это сильно :)

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Alex_V_K_79 написав:
Первый написав:А то по кану кстати на лыбедской, коли вже? И шоипо стартовой цене думаете? 2500?

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

там школу пока тока строят вроде, другой инфы пока нет
Спасибо!

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:или измените условия задачи или смотрите другие комплексы)

АААА, це мала бути Поетика :) я чисто уже в п"ятницю все попутав :) дякую за правку :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.


Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?

Поетика, тупанув у назві ... виправив уже. Дякую.
Не звертайте увагу на помилку, цікавлять кейси по ПРАВОМУ!
Востаннє редагувалось stas_rst в П'ят 04 лют, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:29

  vitaliian написав:zzzzzz капец никто даже не отреагировал что суд фактически признал отсутствие каких либо имущественных прав инвестора без госрегистрации (то есть без права собственности на готовое Жилье). Зато трамваи на дрвз.

суд как раз все четко определил:
3. Відповідаючи на поставлені питання Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що за умови виконання інвестором власних зобов`язань за інвестиційним договором після завершення відповідно до вимог закону будівництва об`єкту інвестування у інвестора виникають права тотожні праву власності, а відтак інвестор може ставити питання про витребування такої житлової нерухомості від інших осіб, які нею незаконно заволоділи.

147. Отже саме інвестор є особою, яка первісно набуває право власності на об`єкт нерухомого майна, що споруджений за його кошти.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:32

  stas_rst написав:
  Faceless написав:Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?

Поетика, тупанув у назві ... виправив уже. Дякую.
Не звертайте увагу на помилку, цікавлять кейси по ПРАВОМУ!

как вы могли... так опустить Патриотику...
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:35

  Ромасик написав:так опустить Патриотику...

Поетика - моветон ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:39

  UA написав:
  Libo написав:А за самогонкой ночью ходили на Быдлогонную (ныне Введенская), скот по ней раньше прогоняли. Тут был Бермудский треугольник. Люди по ночам тянулись туда и не возвращались. И батюшка там рядом жил. Святое место было. Всё про алкоголизм, тайны и сокровища на Подоле знаю.
:lol: :lol: :lol:

Это на Цимлянском переулке?
Может пан знает где Бабский магазин располагался?


Нет, на пересечении с Волошской. Волошская происходит от названия бога Волоса - покровителя домашнего скота. В этой части все со скотом и самогонкой связано.
:lol:
Libo
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