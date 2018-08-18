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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9416941794189419

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:
  Faceless написав:Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?

Поетика, тупанув у назві ... виправив уже. Дякую.
Не звертайте увагу на помилку, цікавлять кейси по ПРАВОМУ!
Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:43

  UA написав:Строители сверлят перфораторами по воскресеньям, а охране и полиции просто не открывают двери.
При выходе из подъезда говорят что это не они сверлили


Мы же о приличных домах говорим. Охрана туда рабочих на выходные не пускает вообще. У них время для отдыха, самоподготовки и работы над собой. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:48

  Alex_V_K_79 написав:Дякую, 3,5 - это сильно :)


А еще полторушку за метр на ремонт. Надо расчитывать на $5000 за метр.
Но вот уже лет через 10-20 будет смотреться как дешевле грибов ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:12

Минимализм

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:19

  UA написав:
  Хомякоид написав: Я ориентируюсь по своему дому в Чабанах.
Первый год ад адский, после третьего года все успокоилось.
Зделали даже те кто не собирался вообще жить там постоянно.
Просто если вы затеете ремонт после трех лет, будете поставлены в жесткие рамки, так как будете мешать всему дому.

Кем поставлены в жесткие рамки?
Какая например ответственность за ремонт в ночное время? :mrgreen:
Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе.
В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.

Это неправда. Мой ремонт в т.ч. и потому почти 2 года длился, что работать можно было с 9 до 13 и с 15 до 18. И только в будние дни. Ещё и во время первого карантина все встали намертво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:44

  airmax78 написав:
  UA написав:Кем поставлены в жесткие рамки?
Какая например ответственность за ремонт в ночное время? :mrgreen:
Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе.
В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.

Это неправда. Мой ремонт в т.ч. и потому почти 2 года длился, что работать можно было с 9 до 13 и с 15 до 18. И только в будние дни. Ещё и во время первого карантина все встали намертво.

Где набрать столько эстетов-Адесситов чтобы заселить все новостроии Киева?
UA
 
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