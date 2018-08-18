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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:39
stas_rst написав:
Поетика
Faceless написав:
Точно Патріотику? Правий берег чи лівий?
, тупанув у назві ... виправив уже. Дякую.
Не звертайте увагу на помилку, цікавлять кейси по ПРАВОМУ!
Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:43
UA написав:
Строители сверлят перфораторами по воскресеньям, а охране и полиции просто не открывают двери.
При выходе из подъезда говорят что это не они сверлили
Мы же о приличных домах говорим. Охрана туда рабочих на выходные не пускает вообще. У них время для отдыха, самоподготовки и работы над собой.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:48
Alex_V_K_79 написав:
Дякую, 3,5 - это сильно
А еще полторушку за метр на ремонт. Надо расчитывать на $5000 за метр.
Но вот уже лет через 10-20 будет смотреться как дешевле грибов ...
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:12
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:19
UA написав: Хомякоид написав:
Я ориентируюсь по своему дому в Чабанах.
Первый год ад адский, после третьего года все успокоилось.
Зделали даже те кто не собирался вообще жить там постоянно. Просто если вы затеете ремонт после трех лет, будете поставлены в жесткие рамки, так как будете мешать всему дому.
Кем поставлены в жесткие рамки?
Какая например ответственность за ремонт в ночное время?
Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе.
В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.
Это неправда. Мой ремонт в т.ч. и потому почти 2 года длился, что работать можно было с 9 до 13 и с 15 до 18. И только в будние дни. Ещё и во время первого карантина все встали намертво.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:44
airmax78 написав: UA написав:
Кем поставлены в жесткие рамки?
Какая например ответственность за ремонт в ночное время?
Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе.
В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.
Это неправда. Мой ремонт в т.ч. и потому почти 2 года длился, что работать можно было с 9 до 13 и с 15 до 18. И только в будние дни. Ещё и во время первого карантина все встали намертво.
Где набрать столько эстетов-Адесситов чтобы заселить все новостроии Киева?
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