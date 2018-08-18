Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Я ориентируюсь по своему дому в Чабанах. Первый год ад адский, после третьего года все успокоилось. Зделали даже те кто не собирался вообще жить там постоянно. Просто если вы затеете ремонт после трех лет, будете поставлены в жесткие рамки, так как будете мешать всему дому.
Кем поставлены в жесткие рамки? Какая например ответственность за ремонт в ночное время? Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе. В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.
Это неправда. Мой ремонт в т.ч. и потому почти 2 года длился, что работать можно было с 9 до 13 и с 15 до 18. И только в будние дни. Ещё и во время первого карантина все встали намертво.
UA написав:Кем поставлены в жесткие рамки? Какая например ответственность за ремонт в ночное время? Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе. В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.
Это неправда. Мой ремонт в т.ч. и потому почти 2 года длился, что работать можно было с 9 до 13 и с 15 до 18. И только в будние дни. Ещё и во время первого карантина все встали намертво.
Где набрать столько эстетов-Адесситов чтобы заселить все новостроии Киева?
несмотря на традиционно провальный январь, безапеляционные вердикты обвалишек и все наши невеселые подробности - продолжаем «парапланировать»:
«Проаналізували оновлену статистику цін на новобудови Києва за даними ЛУН. Місто. Станом на 1 лютого 2022 р. середня вартість квадратного метра складає 35 400, що на 400 грн більше від показника, який було зафіксовано 1 січня 2022 р., тобто приріст становить лише 1,1%.”
ПЕРЕГРІВ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ Ми проаналізували публічні заяви забудовників та представників агентств нерухомості щодо подальшого розвитку ситуації на первинному ринку, всі схиляються до того, що подальше зростання ціни неминуче, а от темпи будуть залежати від тих самих чинників, що і минулого року — темпів інфляції та росту цін на будматеріали та робочу силу (за умови стабільної політичної ситуації в країні). Поки до перегріву ринку далеко, адже забудовники зазначають, що попит з боку покупця є, в перші пару місяців від старту продажів зазвичай всі найпопулярніші планування розкуповують. Безумовно, потім частина цих квартир поповнює ринок переуступки, але наразі деякі великі гравці створюють незручні умови для переуступки, аби зменшити процент таких перепродажів.”
"5 февраля вступает в силу совместный приказ Минюста и Минфина, согласно которому при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственная налоговая служба будет проверять сведения о покупателе."
Frant написав:"5 февраля вступает в силу совместный приказ Минюста и Минфина, согласно которому при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственная налоговая служба будет проверять сведения о покупателе."