Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
имхо, выглядит вменяемо. Локация на любителя - с одной стороны парк, суд и ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ центр Киева, с другой какая-то полупромка и удаленность от ОТ. Хотя рядом строится Никонов, он плохого не посоветует.
Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?
stas_rst написав:На гілці весело Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:) повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010. Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
имхо, выглядит вменяемо. Локация на любителя - с одной стороны парк, суд и ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ центр Киева, с другой какая-то полупромка и удаленность от ОТ. Хотя рядом строится Никонов, он плохого не посоветует.
Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?
1. Нормас)) - вийти покурити, чи якісь банячки з їжею винести туди взимку, які не вміщується в холодильник(особливо на свята) 2. Думаю, що людина реально бідна, але хтось їй запропонував(так як викидав) свої вікна на халяву - от він і зліпив те, на що їх вистачило
п.с. ВЛАД 422 - то як там ваша продажа триває? Були дзвінки?(вже, наче, майже місяць продаєте - нє?)
Ромасик написав:Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?
коли тиждень живеш в режимі "все зробити на позавчора", то сплутати Поетику з Патріотикою не так складно :) повірте :) тому й здивувався спочатку, коли мене носом тикнули у невідповідність умов задачі :) ок, а окрім Поетики, що може бути аналогом на Правому ? Варшавські не розглядаю, як і Мінський масив з хуторами. Далеко і не люблю "собачі гірки" (вітряні), а також усе, що в районі прос.Правди.
Faceless написав:Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
в районі 2Куо можна взяти, імхо. Але 90%пріоритет для мене - вторинка після 2000-2004 року забудови. Дивлюсь ще Верховинну, але там варіантів небагато у новобудах. А загалом ціни протягом останніх двох місяців дикі і незрозумілі. Не хочу викладати вторинку, яка потрапляє інколи у пошуках. Жах жахливий. Ремонт - після шабашників у 1985му :) І за це просять 1,5Куо в іпенях Татарки.
stas_rst написав:На гілці весело Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:) повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010. Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
Faceless написав:Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
в районі 2Куо можна взяти, імхо. Але 90%пріоритет для мене - вторинка після 2000-2004 року забудови. Дивлюсь ще Верховинну, але там варіантів небагато у новобудах. А загалом ціни протягом останніх двох місяців дикі і незрозумілі. Не хочу викладати вторинку, яка потрапляє інколи у пошуках. Жах жахливий. Ремонт - після шабашників у 1985му І за це просять 1,5Куо в іпенях Татарки.
Да))) Відбувається виправлення помилки. Спочатку - поселення на Дальніх Єпенях, потім переїзд на Ближні Єпеня, а потім - переселення власне у Києв, недалеко від метро. Класика жанру)))
Faceless написав:Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
в районі 2Куо можна взяти, імхо. Але 90%пріоритет для мене - вторинка після 2000-2004 року забудови. Дивлюсь ще Верховинну, але там варіантів небагато у новобудах. А загалом ціни протягом останніх двох місяців дикі і незрозумілі. Не хочу викладати вторинку, яка потрапляє інколи у пошуках. Жах жахливий. Ремонт - після шабашників у 1985му І за це просять 1,5Куо в іпенях Татарки.
Да))) Відбувається виправлення помилки. Спочатку - поселення на Дальніх Єпенях, потім переїзд на Ближні Єпеня, а потім - переселення власне у Києв, недалеко від метро. Класика жанру)))
а потім виправлення виправлення помилки - повернення на історичну батьківщину, де починав в дитинстві крутити коровам хвости