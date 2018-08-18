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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9418941994209421>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:52

  Damien написав:
  stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.

Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать

Плохие советы даете, через год будет +30% к цене в долларах. За нервный январь цена по бомберу выросла на 2.65%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:57

  Ромасик написав:
  stas_rst написав:
  Ромасик написав:так опустить Патриотику...

Поетика - моветон ?

имхо, выглядит вменяемо. Локация на любителя - с одной стороны парк, суд и ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ центр Киева, с другой какая-то полупромка и удаленность от ОТ. Хотя рядом строится Никонов, он плохого не посоветует.

Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто? :lol:

Где-то маркетологи ̶П̶а̶т̶р̶и̶о̶т̶и̶к̶и̶ недоработали.

Если идет речь о Поэтике, то довольно хорошо знаю тот район. Парк Пушкина - там пристанище арабов (те что наркоманят итд), со стороны Дегтяревской - трамвай 70-хх годов - колии те-же.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:53

Якби ви знали паничі...!©

  vitaliian написав:Зображення

1. Нормас)) - вийти покурити, чи якісь банячки з їжею винести туди взимку, які не вміщується в холодильник(особливо на свята) :)
2. Думаю, що людина реально бідна, але хтось їй запропонував(так як викидав) свої вікна на халяву - от він і зліпив те, на що їх вистачило :roll:

п.с.
ВЛАД 422 - то як там ваша продажа триває? Були дзвінки?(вже, наче, майже місяць продаєте - нє?)
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?

коли тиждень живеш в режимі "все зробити на позавчора", то сплутати Поетику з Патріотикою не так складно :) повірте :) тому й здивувався спочатку, коли мене носом тикнули у невідповідність умов задачі :)
ок, а окрім Поетики, що може бути аналогом на Правому ? Варшавські не розглядаю, як і Мінський масив з хуторами. Далеко і не люблю "собачі гірки" (вітряні), а також усе, що в районі прос.Правди.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
в районі 2Куо можна взяти, імхо. Але 90%пріоритет для мене - вторинка після 2000-2004 року забудови. Дивлюсь ще Верховинну, але там варіантів небагато у новобудах. А загалом ціни протягом останніх двох місяців дикі і незрозумілі.
Не хочу викладати вторинку, яка потрапляє інколи у пошуках. Жах жахливий. Ремонт - після шабашників у 1985му :) І за це просять 1,5Куо в іпенях Татарки.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком

ви спутали з Арістотелем :) а так все правильно :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:24

  Libo написав:
  flyman написав:а потім виправлення виправлення помилки - повернення на історичну батьківщину, де починав в дитинстві крутити коровам хвости


Совершенно верно. У 90%. У 10% это не получится и они будут горько об этом жалеть.
Поэтому я заранее начал обустраивать себе поместье на родных мне берегах Псла.
Буду выращивать там помидоры, вишни и яблони, заведу курочек, цесарок и овечек.
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Навіть AI Лібо іноді генерить мудрі думки
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:46

  flyman написав:
  Libo написав:
  flyman написав:а потім виправлення виправлення помилки - повернення на історичну батьківщину, де починав в дитинстві крутити коровам хвости


Совершенно верно. У 90%. У 10% это не получится и они будут горько об этом жалеть.
Поэтому я заранее начал обустраивать себе поместье на родных мне берегах Псла.
Буду выращивать там помидоры, вишни и яблони, заведу курочек, цесарок и овечек.
И нах мне ваши мегаполисы.
:lol: :lol: :lol:

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Так, не включай заднюю. Я уже Филиппины изучаю.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 14:16

  stas_rst написав:
  Ромасик написав:Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?

коли тиждень живеш в режимі "все зробити на позавчора", то сплутати Поетику з Патріотикою не так складно :) повірте :) тому й здивувався спочатку, коли мене носом тикнули у невідповідність умов задачі :)
ок, а окрім Поетики, що може бути аналогом на Правому ? Варшавські не розглядаю, як і Мінський масив з хуторами. Далеко і не люблю "собачі гірки" (вітряні), а також усе, що в районі прос.Правди.

то у вас в начальных условиях был 2000-2010, я не понял вообще при чем тут Поетика/Патриотика?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ясновельможний пане, ви повинні дякувати людям, що вам підказують правильні рішення.

я людям дякую за поради і коментарі постійно, на відміну від вашої величності і ваших кепкувань.
на відміну від вас, я фактично ніколи не намагався кепкувати з вибору інших (окрім підвалу Флая) ... але то тепер стратегічний об"єкт, за який бучанські "уклоністи" у випадку агресії можуть викинути тернопільського "уклоніста" Флая на вулицю.
Ви ж вічно сунете свої апендикси в усі щілини ... свою "мудру" думку тримайте при собі ... ви ж відмовились поділитись прикладом Успішного успіху, який дозволив купити дві конури на ДВРЗ ... як там підвал із закрутками ? не погнили ?
ПС. Там у вас було про "правильні рішення" - я їх жодного разу не помічав у ваших наскельних написах періоду верхнього плейстоцену . Або їх не було ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 05 лют, 2022 15:36, всього редагувалось 5 разів.
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