Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stas_rst написав:На гілці весело Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:) повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010. Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
имхо, выглядит вменяемо. Локация на любителя - с одной стороны парк, суд и ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ центр Киева, с другой какая-то полупромка и удаленность от ОТ. Хотя рядом строится Никонов, он плохого не посоветует.
Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?
1. Нормас)) - вийти покурити, чи якісь банячки з їжею винести туди взимку, які не вміщується в холодильник(особливо на свята) 2. Думаю, що людина реально бідна, але хтось їй запропонував(так як викидав) свої вікна на халяву - от він і зліпив те, на що їх вистачило
п.с. ВЛАД 422 - то як там ваша продажа триває? Були дзвінки?(вже, наче, майже місяць продаєте - нє?)
Ромасик написав:Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?
коли тиждень живеш в режимі "все зробити на позавчора", то сплутати Поетику з Патріотикою не так складно :) повірте :) тому й здивувався спочатку, коли мене носом тикнули у невідповідність умов задачі :) ок, а окрім Поетики, що може бути аналогом на Правому ? Варшавські не розглядаю, як і Мінський масив з хуторами. Далеко і не люблю "собачі гірки" (вітряні), а також усе, що в районі прос.Правди.
Faceless написав:Поетика непогана як на мене, але що там зараз ро цінах?
в районі 2Куо можна взяти, імхо. Але 90%пріоритет для мене - вторинка після 2000-2004 року забудови. Дивлюсь ще Верховинну, але там варіантів небагато у новобудах. А загалом ціни протягом останніх двох місяців дикі і незрозумілі. Не хочу викладати вторинку, яка потрапляє інколи у пошуках. Жах жахливий. Ремонт - після шабашників у 1985му :) І за це просять 1,5Куо в іпенях Татарки.
flyman написав:а потім виправлення виправлення помилки - повернення на історичну батьківщину, де починав в дитинстві крутити коровам хвости
Совершенно верно. У 90%. У 10% это не получится и они будут горько об этом жалеть. Поэтому я заранее начал обустраивать себе поместье на родных мне берегах Псла. Буду выращивать там помидоры, вишни и яблони, заведу курочек, цесарок и овечек. И нах мне ваши мегаполисы.
flyman написав:а потім виправлення виправлення помилки - повернення на історичну батьківщину, де починав в дитинстві крутити коровам хвости
Совершенно верно. У 90%. У 10% это не получится и они будут горько об этом жалеть. Поэтому я заранее начал обустраивать себе поместье на родных мне берегах Псла. Буду выращивать там помидоры, вишни и яблони, заведу курочек, цесарок и овечек. И нах мне ваши мегаполисы.
Ромасик написав:Главный посыл был в том, как вы моли этот поэтичный ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком, спутать с бетонным гетто?
коли тиждень живеш в режимі "все зробити на позавчора", то сплутати Поетику з Патріотикою не так складно повірте тому й здивувався спочатку, коли мене носом тикнули у невідповідність умов задачі ок, а окрім Поетики, що може бути аналогом на Правому ? Варшавські не розглядаю, як і Мінський масив з хуторами. Далеко і не люблю "собачі гірки" (вітряні), а також усе, що в районі прос.Правди.
то у вас в начальных условиях был 2000-2010, я не понял вообще при чем тут Поетика/Патриотика?
Frant написав:Ясновельможний пане, ви повинні дякувати людям, що вам підказують правильні рішення.
я людям дякую за поради і коментарі постійно, на відміну від вашої величності і ваших кепкувань. на відміну від вас, я фактично ніколи не намагався кепкувати з вибору інших (окрім підвалу Флая) ... але то тепер стратегічний об"єкт, за який бучанські "уклоністи" у випадку агресії можуть викинути тернопільського "уклоніста" Флая на вулицю. Ви ж вічно сунете свої апендикси в усі щілини ... свою "мудру" думку тримайте при собі ... ви ж відмовились поділитись прикладом Успішного успіху, який дозволив купити дві конури на ДВРЗ ... як там підвал із закрутками ? не погнили ? ПС. Там у вас було про "правильні рішення" - я їх жодного разу не помічав у ваших наскельних написах періоду верхнього плейстоцену . Або їх не було ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 05 лют, 2022 15:36, всього редагувалось 5 разів.