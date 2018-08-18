Патріотика - описка, Поетика - як приклад непоганого новобуду, а уже вторинка 2000/04-2010 - роки забудови, це імхо, коли будували якісно і ще не мурашниками.
ПС. Якщо у когось є ідеї (окрім флая і франта), буду вдячний за альтернативні варіанти.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 15:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Патріотика - описка, Поетика - як приклад непоганого новобуду, а уже вторинка 2000/04-2010 - роки забудови, це імхо, коли будували якісно і ще не мурашниками.
ПС. Якщо у когось є ідеї (окрім флая і франта), буду вдячний за альтернативні варіанти.
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 05 лют, 2022 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 лют, 2022 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.
Ссылка на тендер:
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:37
Ну например если весь дом будет ходить по очереди то как то против 20-30 человек тяжело в контры вступать.
Для совсем упоротых можно электрику в щитке вырубить.
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:45
Зрада!
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:47
Франт, я встиг прочитати те, що ви написали і я з цим частково згоден, але у кожного свій шлях. Одні стартують з Хрещатика в Ніццу, інші - з Прорізної в Ірпінь, ще хтось - з Ірпеня на Хрещатик.
Тому будь-які релокації протягом життя зумовлені саме життєвими обставинами. Якщо вам пощастило одразу народитись із золотими коронками, хтось до них іде 50 років :) і то - від старості.
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:00
Ну так в чем тогда проблема? Купите сейчас(пока очередей в ОП нет) и через год будет 30% в кармане
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пишите в приват сумму - подумаем
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хроники парапланирования
Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать)
Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?
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