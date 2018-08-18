RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9418941994209421

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:то у вас в начальных условиях был 2000-2010, я не понял вообще при чем тут Поетика/Патриотика?

Патріотика - описка, Поетика - як приклад непоганого новобуду, а уже вторинка 2000/04-2010 - роки забудови, це імхо, коли будували якісно і ще не мурашниками.

ПС. Якщо у когось є ідеї (окрім флая і франта), буду вдячний за альтернативні варіанти.
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 05 лют, 2022 15:55, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 27.02.19
Подякував: 809 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.

Ссылка на тендер: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-001966-c
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10431
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:37

  UA написав:
  Хомякоид написав: Я ориентируюсь по своему дому в Чабанах.
Первый год ад адский, после третьего года все успокоилось.
Зделали даже те кто не собирался вообще жить там постоянно.
Просто если вы затеете ремонт после трех лет, будете поставлены в жесткие рамки, так как будете мешать всему дому.

Кем поставлены в жесткие рамки?
Какая например ответственность за ремонт в ночное время? :mrgreen:
Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе.
В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.


Ну например если весь дом будет ходить по очереди то как то против 20-30 человек тяжело в контры вступать.
Для совсем упоротых можно электрику в щитке вырубить.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:45

  kingkongovets написав:Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.

Ссылка на тендер: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-001966-c
Зображення

Зрада!
airmax78
 
Повідомлень: 40220
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:47

Франт, я встиг прочитати те, що ви написали і я з цим частково згоден, але у кожного свій шлях. Одні стартують з Хрещатика в Ніццу, інші - з Прорізної в Ірпінь, ще хтось - з Ірпеня на Хрещатик.
Тому будь-які релокації протягом життя зумовлені саме життєвими обставинами. Якщо вам пощастило одразу народитись із золотими коронками, хтось до них іде 50 років :) і то - від старості.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 27.02.19
Подякував: 809 раз.
Подякували: 402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:00

  BIGor написав:
  Damien написав:
  stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.

Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать

Плохие советы даете, через год будет +30% к цене в долларах. За нервный январь цена по бомберу выросла на 2.65%
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Ну так в чем тогда проблема? Купите сейчас(пока очередей в ОП нет) и через год будет 30% в кармане
Damien
 
Повідомлень: 520
З нами з: 28.04.20
Подякував: 354 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.

Ссылка на тендер: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-04-001966-c
Зображення

Зрада!
пишите в приват сумму - подумаем
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10431
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a
Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать)
Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31131
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 7465 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 9418941994209421
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
943 1377124
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 17:23
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2174, 2175, 2176
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21753 5086641
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 05:39
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 32076
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.