Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Я ориентируюсь по своему дому в Чабанах. Первый год ад адский, после третьего года все успокоилось. Зделали даже те кто не собирался вообще жить там постоянно. Просто если вы затеете ремонт после трех лет, будете поставлены в жесткие рамки, так как будете мешать всему дому.
Кем поставлены в жесткие рамки? Какая например ответственность за ремонт в ночное время? Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе. В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.
Ну например если весь дом будет ходить по очереди то как то против 20-30 человек тяжело в контры вступать. Для совсем упоротых можно электрику в щитке вырубить.
kingkongovets написав:Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.
Франт, я встиг прочитати те, що ви написали і я з цим частково згоден, але у кожного свій шлях. Одні стартують з Хрещатика в Ніццу, інші - з Прорізної в Ірпінь, ще хтось - з Ірпеня на Хрещатик. Тому будь-які релокації протягом життя зумовлені саме життєвими обставинами. Якщо вам пощастило одразу народитись із золотими коронками, хтось до них іде 50 років :) і то - від старості.
stas_rst написав:На гілці весело Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:) повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010. Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
kingkongovets написав:Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.
Хроники парапланирования https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать) Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?
Хомякоид написав: Я ориентируюсь по своему дому в Чабанах. Первый год ад адский, после третьего года все успокоилось. Зделали даже те кто не собирался вообще жить там постоянно. Просто если вы затеете ремонт после трех лет, будете поставлены в жесткие рамки, так как будете мешать всему дому.
Кем поставлены в жесткие рамки? Какая например ответственность за ремонт в ночное время? Это в Чабанах контингент который хоть как то интересуется мнением соседей о себе. В модных домах большинство людей свободны от этих предрассудков.
Ну например если весь дом будет ходить по очереди то как то против 20-30 человек тяжело в контры вступать. Для совсем упоротых можно электрику в щитке вырубить.
весь мой - к сожалению богатый - опыт говорит, что в 99% случаев я единственный , которому что-то мешает. например перфоратор в вечернее время или на выходных, или стройка ночная за окном, или резка плитки на улице по выходным. массовость мы создаем с женой, ходя ругаться по очереди, и только. то же касается музыки и пр., и пр.
остальные сидят тихо и не рыпаются. не потому что не мешает, а потому что боятся сказать. абы чего не вышло
так что 20-30 - это абсолютная, совершенная, замечательная фантазия
kingkongovets написав:Новая версия выхода с "Львовской брамы". На этот раз в 300 м от Львовской площади, но уже не на Бульварно-Кудрявской (как в предыдущих альтернативных вариантах), а на Сечевых Стрельцов.