adeges написав:

весь мой - к сожалению богатый - опыт говорит, что в 99% случаев я единственный , которому что-то мешает. например перфоратор в вечернее время или на выходных, или стройка ночная за окном, или резка плитки на улице по выходным. массовость мы создаем с женой, ходя ругаться по очереди, и только. то же касается музыки и пр., и пр.остальные сидят тихо и не рыпаются. не потому что не мешает, а потому что боятся сказать. абы чего не вышлотак что 20-30 - это абсолютная, совершенная, замечательная фантазия