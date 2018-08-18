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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9419942094219422

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:34

  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a
Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать)
Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?

Вытяжка, видно кнопки скоростей вентилятора.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:39

  stas_rst написав:
  Ромасик написав:то у вас в начальных условиях был 2000-2010, я не понял вообще при чем тут Поетика/Патриотика?

Патріотика - описка, Поетика - як приклад непоганого новобуду, а уже вторинка 2000/04-2010 - роки забудови, це імхо, коли будували якісно і ще не мурашниками.

ПС. Якщо у когось є ідеї (окрім флая і франта), буду вдячний за альтернативні варіанти.

На счет качества до 2010 я хз. То есть не верю. Не могу сказать, что дома на Бажана возле Бориса лучше Севена.
По вторичке воспользуйтесь луном, там есть фильтры на любой вкус.

В Севере кста сегодня пожарка застряла через запаркованные машины. Паркинг тоже не могут открыть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:36

  Damien написав:
  stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.

Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать

та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:37

  Прохожий написав:
  Damien написав:
  stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.

Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать

та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...

В США вже РН просів на 10%.
"Наближається свято, наближається свято..." (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:39

  stas_rst написав:
  Прохожий написав:или измените условия задачи или смотрите другие комплексы)

АААА, це мала бути Поетика :) я чисто уже в п"ятницю все попутав :) дякую за правку :)

ИМХО Поетика годный вариант если финансы позволяют, особенно если вид на парк Пушкина
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:42

Это будет напротив Славутича. ЖК Аура. Имхо, симпатичнее тетриса. Даже с Невером посостязается)
Жк Славутич уже выглядит как сплошная серая стена.

Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:37

  Прохожий написав:
  stas_rst написав:
  Прохожий написав:или измените условия задачи или смотрите другие комплексы)

АААА, це мала бути Поетика :) я чисто уже в п"ятницю все попутав :) дякую за правку :)

ИМХО Поетика годный вариант если финансы позволяют, особенно если вид на парк Пушкина

Як заспівав зараз, коли приводили цей варіант на початку будівництва, то було фу-фу.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:11

  adeges написав:
весь мой - к сожалению богатый - опыт говорит, что в 99% случаев я единственный , которому что-то мешает. например перфоратор в вечернее время или на выходных, или стройка ночная за окном, или резка плитки на улице по выходным. массовость мы создаем с женой, ходя ругаться по очереди, и только. то же касается музыки и пр., и пр.

остальные сидят тихо и не рыпаются. не потому что не мешает, а потому что боятся сказать. абы чего не вышло

так что 20-30 - это абсолютная, совершенная, замечательная фантазия


Из собственного опыта. Первый второй год долбали даже ночью. На третий год ремонты только в дневное время. Из чего зделал выводы что многим мешали и люди популярно обьяснили.
Как то даже интересно, если один неадекват мешает ночью спать всему подьезду, почему все молчат ? Не знаю, какй-то интересный кейс у вас.
Может это ваш сосед, и всем остальным он не мешал.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:воспользуйтесь луном, там есть фильтры
це Ви про влетфлай чи інший їх ресурс ?
stas_rst
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