Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Хроники парапланирования https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать) Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?
stas_rst написав:На гілці весело Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:) повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010. Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...
stas_rst написав:На гілці весело Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:) повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010. Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.
Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать
та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...
В США вже РН просів на 10%. "Наближається свято, наближається свято..." (с)
adeges написав: весь мой - к сожалению богатый - опыт говорит, что в 99% случаев я единственный , которому что-то мешает. например перфоратор в вечернее время или на выходных, или стройка ночная за окном, или резка плитки на улице по выходным. массовость мы создаем с женой, ходя ругаться по очереди, и только. то же касается музыки и пр., и пр.
остальные сидят тихо и не рыпаются. не потому что не мешает, а потому что боятся сказать. абы чего не вышло
так что 20-30 - это абсолютная, совершенная, замечательная фантазия
Из собственного опыта. Первый второй год долбали даже ночью. На третий год ремонты только в дневное время. Из чего зделал выводы что многим мешали и люди популярно обьяснили. Как то даже интересно, если один неадекват мешает ночью спать всему подьезду, почему все молчат ? Не знаю, какй-то интересный кейс у вас. Может это ваш сосед, и всем остальным он не мешал.