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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9420942194229423

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 155
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
17
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...

Земля, Земля, я Юпитер!
Вы не спите, еще не спите?
Смотрите, смотрите -
Исчезает млечный путь
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:46

  stas_rst написав:
  Ромасик написав:воспользуйтесь луном, там есть фильтры
це Ви про влетфлай чи інший їх ресурс ?

да, влет
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  adeges написав:
весь мой - к сожалению богатый - опыт говорит, что в 99% случаев я единственный , которому что-то мешает. например перфоратор в вечернее время или на выходных, или стройка ночная за окном, или резка плитки на улице по выходным. массовость мы создаем с женой, ходя ругаться по очереди, и только. то же касается музыки и пр., и пр.

остальные сидят тихо и не рыпаются. не потому что не мешает, а потому что боятся сказать. абы чего не вышло

так что 20-30 - это абсолютная, совершенная, замечательная фантазия


Из собственного опыта. Первый второй год долбали даже ночью. На третий год ремонты только в дневное время. Из чего зделал выводы что многим мешали и люди популярно обьяснили.
Как то даже интересно, если один неадекват мешает ночью спать всему подьезду, почему все молчат ? Не знаю, какй-то интересный кейс у вас.
Может это ваш сосед, и всем остальным он не мешал.
У нас например сразу весь чат секции возбуждается на шум
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:01

  Прохожий написав:
  Damien написав:
  stas_rst написав:На гілці весело :) Пропоную потренувати пам"ять і естетичні навички:)
повертаюсь до умов задачі: правий берег, тихий район, 2/3к, вторинка з невбитим ремонтом, школа, логістика в центр, забудова 2000\04-2010.
Дивлюсь Патріотику, але там ще на стадії "возим цеглу малими партіями для 5-го поверху". Щось аналогічне в межах розумного можете озвучити ? Буду вдячний за маячки.

Да подождите месяцев 9 или год и возьмете дешевле. Гораздо. Уже не надо спешить, надо ждать

та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...

Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024.
Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы.
Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть.
Будет интересно.
Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:03

  Faceless написав:Хроники парапланирования
https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a
Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать)
Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?

Похоже на вытяжку Elica на 1000 кубов за 1000 евро.
В ремонте в айти стиле считается особым писком поставить такую вытяжку и подключить её через вентканал 6 на 10 см длиной 10 метров с 8 поворотами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:18

  stas_rst написав:
  Прохожий написав:та вот сидим с МХЗ ждем, в следующем месяце 2 года как, хоть бы опять МХЗ увидеть...

Земля, Земля, я Юпитер!
Вы не спите, еще не спите?
Смотрите, смотрите -
Исчезает млечный путь


Я Земля! Я своих провожаю питомцев -
Сыновей, дочерей.
Долетайте до самого Солнца,
И домой возвращайтесь скорей.
 (с) :lol:

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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:23

  adeges написав:
  Хомякоид написав: Ну например если весь дом будет ходить по очереди то как то против 20-30 человек тяжело в контры вступать.
Для совсем упоротых можно электрику в щитке вырубить.


весь мой - к сожалению богатый - опыт говорит, что в 99% случаев я единственный , которому что-то мешает. например перфоратор в вечернее время или на выходных, или стройка ночная за окном, или резка плитки на улице по выходным. массовость мы создаем с женой, ходя ругаться по очереди, и только. то же касается музыки и пр., и пр.

остальные сидят тихо и не рыпаются. не потому что не мешает, а потому что боятся сказать. абы чего не вышло

так что 20-30 - это абсолютная, совершенная, замечательная фантазия

Не забывайте, человек сдает в Чабанах :mrgreen:
Про 99% сцыкунов (ну всё же чуть меньше) согласен.
Максимум позвонить охране дома или написать в группе дома.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:34

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
Из собственного опыта. Первый второй год долбали даже ночью. На третий год ремонты только в дневное время. Из чего зделал выводы что многим мешали и люди популярно обьяснили.
Как то даже интересно, если один неадекват мешает ночью спать всему подьезду, почему все молчат ? Не знаю, какй-то интересный кейс у вас.
Может это ваш сосед, и всем остальным он не мешал.
У нас например сразу весь чат секции возбуждается на шум

У меня на арендной квартире вчера тоже в чате все были перевозбуждены от гулянки в одной из квартир. И что?
Председатель ОСББ традиционно отправил охранника которого гуляющие традиционно послали.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:04

Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024.
Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы.
Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть.
Будет интересно.
Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.

Наверное с 2014го слышны разговоры про пустые матрасы, накупили кому надо и не надо и тд и ТП, спросите Сержика он не даст соврать.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Удар ниже пояса
airmax78
 
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