Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024.

Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы.

Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть.

Будет интересно.

Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.