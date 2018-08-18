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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9421942294239424

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 01:02

  lejko_vit написав:
Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024.
Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы.
Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть.
Будет интересно.
Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.

Наверное с 2014го слышны разговоры про пустые матрасы, накупили кому надо и не надо и тд и ТП, спросите Сержика он не даст соврать.

Неужели не видите разницу между 2014 и 2021? Впервые за всю историю после СССР возникла паника с обесценивающимся долларом. Все помнят что происходит во время денежной паники(обмен купюр, кратный девал)? Выметают все подряд, а потом это же стоИт никому не нужное.
А тут еще власти очень "вовремя" объявили о начале денежной амнистии и последствиях для тех, кто будет совершать покупки после нее, что еще больше разогрело цены
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 08:58

  Damien написав:
  lejko_vit написав:
Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024.
Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы.
Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть.
Будет интересно.
Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.

Наверное с 2014го слышны разговоры про пустые матрасы, накупили кому надо и не надо и тд и ТП, спросите Сержика он не даст соврать.

Неужели не видите разницу между 2014 и 2021? Впервые за всю историю после СССР возникла паника с обесценивающимся долларом. Все помнят что происходит во время денежной паники(обмен купюр, кратный девал)? Выметают все подряд, а потом это же стоИт никому не нужное.
А тут еще власти очень "вовремя" объявили о начале денежной амнистии и последствиях для тех, кто будет совершать покупки после нее, что еще больше разогрело цены


Де паніка?

Паніка була коли Юля зробила з 5 гривень 4,5 грн за долар.
Декларування? Так шо його бігати. Станом на 01.01.2021
І це мега правильна річ.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:18

  Первый написав:Де паніка?

Паніка була коли Юля зробила з 5 гривень 4,5 грн за долар.
Декларування? Так шо його бігати. Станом на 01.01.2021
І це мега правильна річ.

Действительно, паники нет.
Как и клиентов в ОП.
UA
 
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