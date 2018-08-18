Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024. Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы. Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть. Будет интересно. Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.
Наверное с 2014го слышны разговоры про пустые матрасы, накупили кому надо и не надо и тд и ТП, спросите Сержика он не даст соврать.
Неужели не видите разницу между 2014 и 2021? Впервые за всю историю после СССР возникла паника с обесценивающимся долларом. Все помнят что происходит во время денежной паники(обмен купюр, кратный девал)? Выметают все подряд, а потом это же стоИт никому не нужное. А тут еще власти очень "вовремя" объявили о начале денежной амнистии и последствиях для тех, кто будет совершать покупки после нее, что еще больше разогрело цены
Увидите МХЗ. И гораздо ниже тоже увидите, но не в 2022, а к концу 2023 или 2024. Все матрасы выпотрошены, под грушами все выкопано(сколько поврежденных плесенью долларов гуляет!), деньги с закрытых ковидом бизнесов оприходованы. Накупили все - кто планировал и не планировал покупку. Некому покупать уже почти, а еще плюс к этому с нынешней властью улучшение благосостояния народа ждать не приходится. А еще плюс к этому на рынок вывалится часть того, что куплено за последние полтора года ибо многим это жилье нафиг не надо было, деньги от инфляции доллара спасали и до начала налоговой амнистии пытались успеть. Будет интересно. Не, конечно, остались еще прокуроры-судьи-и им подобные, у которых деньги не заканчиваются, но у них уже и так квартир припасено столько, что даже их котам и собакам хватит по отдельной квартире. А те, кто ранее не успел это сделать, то их будет интересовать крайне узкий сегмент дорогого жилья в центре и прицентралье. А все остальное ляжет.
Наверное с 2014го слышны разговоры про пустые матрасы, накупили кому надо и не надо и тд и ТП, спросите Сержика он не даст соврать.
Неужели не видите разницу между 2014 и 2021? Впервые за всю историю после СССР возникла паника с обесценивающимся долларом. Все помнят что происходит во время денежной паники(обмен купюр, кратный девал)? Выметают все подряд, а потом это же стоИт никому не нужное. А тут еще власти очень "вовремя" объявили о начале денежной амнистии и последствиях для тех, кто будет совершать покупки после нее, что еще больше разогрело цены
Де паніка?
Паніка була коли Юля зробила з 5 гривень 4,5 грн за долар. Декларування? Так шо його бігати. Станом на 01.01.2021 І це мега правильна річ.
Faceless написав:Хроники парапланирования https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать) Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?
Похоже на вытяжку Elica на 1000 кубов за 1000 евро. В ремонте в айти стиле считается особым писком поставить такую вытяжку и подключить её через вентканал 6 на 10 см длиной 10 метров с 8 поворотами
А туда повара и еду не засасывает на максималке? Выглядит стремновато, если честно
Faceless написав:Хроники парапланирования https://ua.m2bomber.com/obj/875467994/v ... aaa-ul-62a Темпы парапланирования притормозились, всего-то 2куе за метр с ремонтом (правда, умиляет "видовая" на ЖД, ну дизайнерским сейчас вообще любой ремонт могут назвать) Не понятно, то на кухне над варочной такая черная вытяжка здоровенная, или это бойлер?
Похоже на вытяжку Elica на 1000 кубов за 1000 евро. В ремонте в айти стиле считается особым писком поставить такую вытяжку и подключить её через вентканал 6 на 10 см длиной 10 метров с 8 поворотами
А туда повара и еду не засасывает на максималке? Выглядит стремновато, если честно
это писк. жена мечтала. все разбилось о цену. теперь у меня торчит стандартное прямоугольное недоразумение )
Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
решение отличное и столешницу можно будет обновлять
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.