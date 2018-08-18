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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:47
Ромасик написав: Faceless написав:
Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу
, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:17
Faceless написав:
Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:30
на правах воскресного оффтопа:
любопытное фото попалось на глаза
русановские сады
передовики получили наделы под дачи, 50е
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:42
UA написав: Faceless написав:
Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит
У Клопотенко такая вытяжка в видосах - не думаю, что съёмки в частном доме. Хотя, для съёмок и не такое можно наворотить, за средства от спонсора (на вид у него Франке спонсор, судя по технике)
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:41
Faceless написав: Ромасик написав: Faceless написав:
Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу
, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
та нашел уже. Видимо, десигнеры-гуманитарии законы физики не учили
Хотя же все равно какой-то инженер сам компонент разрабатывает...
Следующим должен быть смеситель скрытого монтажа, встроенный в столешницу, и унитаз, встроенный в стену.
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