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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9422942394249425

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:17

  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на правах воскресного оффтопа:
любопытное фото попалось на глаза
русановские сады
передовики получили наделы под дачи, 50е
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит :mrgreen:


У Клопотенко такая вытяжка в видосах - не думаю, что съёмки в частном доме. Хотя, для съёмок и не такое можно наворотить, за средства от спонсора (на вид у него Франке спонсор, судя по технике)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:41

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.

та нашел уже. Видимо, десигнеры-гуманитарии законы физики не учили :D
Хотя же все равно какой-то инженер сам компонент разрабатывает...
Следующим должен быть смеситель скрытого монтажа, встроенный в столешницу, и унитаз, встроенный в стену.
Ромасик
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