Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях). Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях). Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит
У Клопотенко такая вытяжка в видосах - не думаю, что съёмки в частном доме. Хотя, для съёмок и не такое можно наворотить, за средства от спонсора (на вид у него Франке спонсор, судя по технике)
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
та нашел уже. Видимо, десигнеры-гуманитарии законы физики не учили Хотя же все равно какой-то инженер сам компонент разрабатывает... Следующим должен быть смеситель скрытого монтажа, встроенный в столешницу, и унитаз, встроенный в стену.
Ромасик написав:а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
та нашел уже. Видимо, десигнеры-гуманитарии законы физики не учили Хотя же все равно какой-то инженер сам компонент разрабатывает... Следующим должен быть смеситель скрытого монтажа, встроенный в столешницу, и унитаз, встроенный в стену.
Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали. Смесители скрытого монтажа давно не диковинка Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной
Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.
Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях). Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит
Интересное представление об айтишниках - как об тупых новых русских.
Faceless написав:Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали. Смесители скрытого монтажа давно не диковинка Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной
не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков? Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.
Faceless написав:Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали. Смесители скрытого монтажа давно не диковинка Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной
не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков? Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.
Внутреннее устройство не видел, но в принципе не вижу ничего нереального, ни с мусором, ни с жидкостями, изгиб канала, например. Если вы чего-то не представляете, это не значит, что это невозможно, или что прибор нерабочий. Про смесители - из стены торчит только ручка - куда уж скрытнее, разве что на электронном управлении, и тогда вообще кнопки на стене (не видел, но, подозреваю, и такое есть). Про унитаз вообще молчу, что вы там себе вообразили.
Faceless написав:Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали. Смесители скрытого монтажа давно не диковинка Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной
не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков? Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.
Внутреннее устройство не видел, но в принципе не вижу ничего нереального, ни с мусором, ни с жидкостями, изгиб канала, например. Если вы чего-то не представляете, это не значит, что это невозможно, или что прибор нерабочий. Про смесители - из стены торчит только ручка - куда уж скрытнее, разве что на электронном управлении, и тогда вообще кнопки на стене (не видел, но, подозреваю, и такое есть). Про унитаз вообще молчу, что вы там себе вообразили.
Дайте фото этого девайса в столешнице Япы наверняка за пару кирпичей сделают музыкальную подмывальную чашу Дьюара в керамограните такую, что подошёл к стене, черканул на мистически подсвеченный иероглиф - и он ещё на подлёте,как жидкий Т1000, стал дуплом пылесоса и всосал и желтое, и коричневое, и запахи Рассеи. И сполоснул запачканное обратным плевком. А может и не сполоснул а перезагрузился с обраткой.