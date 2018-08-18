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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9423942494259426>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:17

  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на правах воскресного оффтопа:
любопытное фото попалось на глаза
русановские сады
передовики получили наделы под дачи, 50е
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит :mrgreen:


У Клопотенко такая вытяжка в видосах - не думаю, что съёмки в частном доме. Хотя, для съёмок и не такое можно наворотить, за средства от спонсора (на вид у него Франке спонсор, судя по технике)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:41

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.

та нашел уже. Видимо, десигнеры-гуманитарии законы физики не учили :D
Хотя же все равно какой-то инженер сам компонент разрабатывает...
Следующим должен быть смеситель скрытого монтажа, встроенный в столешницу, и унитаз, встроенный в стену.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:а варочная панель тогда встроена в пол?
Вытяжка сбоку от варочной, или островом посредине.

та нашел уже. Видимо, десигнеры-гуманитарии законы физики не учили :D
Хотя же все равно какой-то инженер сам компонент разрабатывает...
Следующим должен быть смеситель скрытого монтажа, встроенный в столешницу, и унитаз, встроенный в стену.


Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали.
Смесители скрытого монтажа давно не диковинка
Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:11

  UA написав:
  Faceless написав:Не знаю насчёт писков, но такая бандура над головой как-то напрягает. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу, правда, там цена ещё круче - но сам не юзал, у меня простая, встроенная в низ шкафчика.

Это решение технически реализуемо только для частного дома (каркасника на сваях).
Но айтишники могут захотеть и в квартиру, а прораб за 7-8 куе исполнит :mrgreen:

Интересное представление об айтишниках - как об тупых новых русских.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:13

  Faceless написав:Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали.
Смесители скрытого монтажа давно не диковинка
Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной

не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков?
Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали.
Смесители скрытого монтажа давно не диковинка
Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной

не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков?
Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.

Внутреннее устройство не видел, но в принципе не вижу ничего нереального, ни с мусором, ни с жидкостями, изгиб канала, например. Если вы чего-то не представляете, это не значит, что это невозможно, или что прибор нерабочий.
Про смесители - из стены торчит только ручка - куда уж скрытнее, разве что на электронном управлении, и тогда вообще кнопки на стене (не видел, но, подозреваю, и такое есть).
Про унитаз вообще молчу, что вы там себе вообразили.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:29

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Я её видел в работе, работает прекрасно, законы физики не пострадали.
Смесители скрытого монтажа давно не диковинка
Унитаз, встроенный в смену, называется подвесной

не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков?
Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.

Внутреннее устройство не видел, но в принципе не вижу ничего нереального, ни с мусором, ни с жидкостями, изгиб канала, например. Если вы чего-то не представляете, это не значит, что это невозможно, или что прибор нерабочий.
Про смесители - из стены торчит только ручка - куда уж скрытнее, разве что на электронном управлении, и тогда вообще кнопки на стене (не видел, но, подозреваю, и такое есть).
Про унитаз вообще молчу, что вы там себе вообразили.

Дайте фото этого девайса в столешнице
Япы наверняка за пару кирпичей сделают музыкальную подмывальную чашу Дьюара в керамограните такую, что подошёл к стене, черканул на мистически подсвеченный иероглиф - и он ещё на подлёте,как жидкий Т1000, стал дуплом пылесоса и всосал и желтое, и
коричневое, и запахи Рассеи. И сполоснул запачканное обратным плевком.
А может и не сполоснул а перезагрузился с обраткой.
барабашов
 
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