Додано: Нед 06 лют, 2022 19:30

Faceless написав: Damien написав: Знатный гон.

Пар, идущий вверх, должно засосать вниз

Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху Знатный гон.Пар, идущий вверх, должно засосать внизЧтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху



Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало

Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая.Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда.Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.