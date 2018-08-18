Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ромасик написав:не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков? Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.
Внутреннее устройство не видел, но в принципе не вижу ничего нереального, ни с мусором, ни с жидкостями, изгиб канала, например. Если вы чего-то не представляете, это не значит, что это невозможно, или что прибор нерабочий. Про смесители - из стены торчит только ручка - куда уж скрытнее, разве что на электронном управлении, и тогда вообще кнопки на стене (не видел, но, подозреваю, и такое есть). Про унитаз вообще молчу, что вы там себе вообразили.
Дайте фото этого девайса в столешнице Япы наверняка за пару кирпичей сделают музыкальную подмывальную чашу Дьюара в керамограните такую, что подошёл к стене, черканул на мистически подсвеченный иероглиф - и он ещё на подлёте,как жидкий Т1000, стал дуплом пылесоса и всосал и желтое, и коричневое, и запахи Рассеи. И сполоснул запачканное обратным плевком. А может и не сполоснул а перезагрузился с обраткой.
Damien написав:Знатный гон. Пар, идущий вверх, должно засосать вниз Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху
Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало
Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая. Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда. Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
Libo написав:Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая. Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда. Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
согласен с вами, только в Пузатку лучше не ходить) А Новус зачетно готовит.
Damien написав:Знатный гон. Пар, идущий вверх, должно засосать вниз Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху
Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало
Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая. Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда. Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
Надо идти дальше. Глубже.
Зачем вообще квартира, ну кроме десятка инвестиционных? Какой дурак захочет годами заходить в один и тот же подъезд, открывать одну и ту же опостылевшую дверь, смотреть на один и тот же приевшийся пейзаж за тем же унылым окном?
Не проще ли просто ближе к вечеру выбрать, где сегодня хочешь встретиться с любовницей, ну или на крайней случай женой. Тем более сегодня тебе помогут Букинг с ЭйромБнБ, и даже кеш не нужон. А по дороге в какой-нибудь Хайят забежать можно и Пузату Хату...
Зачем вообще квартира, ну кроме десятка инвестиционных? Какой дурак захочет годами заходить в один и тот же подъезд, открывать одну и ту же опостылевшую дверь, смотреть на один и тот же приевшийся пейзаж за тем же унылым окном?
Не проще ли просто ближе к вечеру выбрать, где сегодня хочешь встретиться с любовницей, ну или на крайней случай женой. Тем более сегодня тебе помогут Букинг с ЭйромБнБ, и даже кеш не нужон. А по дороге в какой-нибудь Хайят забежать можно и Пузату Хату...