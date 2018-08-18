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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9423942494259426

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:не верю, как специи насыпать?) куда девается весь мусор со стола, который она засасывает? Не возникает ли проблем с засасыванием ложек и кульков?
Разве это скрытый монтаж? Скрытый - это когда в столе только дырка. Так же унитаз.

Внутреннее устройство не видел, но в принципе не вижу ничего нереального, ни с мусором, ни с жидкостями, изгиб канала, например. Если вы чего-то не представляете, это не значит, что это невозможно, или что прибор нерабочий.
Про смесители - из стены торчит только ручка - куда уж скрытнее, разве что на электронном управлении, и тогда вообще кнопки на стене (не видел, но, подозреваю, и такое есть).
Про унитаз вообще молчу, что вы там себе вообразили.

Дайте фото этого девайса в столешнице
Япы наверняка за пару кирпичей сделают музыкальную подмывальную чашу Дьюара в керамограните такую, что подошёл к стене, черканул на мистически подсвеченный иероглиф - и он ещё на подлёте,как жидкий Т1000, стал дуплом пылесоса и всосал и желтое, и
коричневое, и запахи Рассеи. И сполоснул запачканное обратным плевком.
А может и не сполоснул а перезагрузился с обраткой.
Ну, например, что быстро нагуглил - https://prom.ua/ua/p1251063058-ostrovna ... zhkoj.html
Но цена, конечно, только для квартир с скрытыми плинтусами
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:13

  Faceless написав:]Ну, например, что быстро нагуглил - https://prom.ua/ua/p1251063058-ostrovna ... zhkoj.html
Но цена, конечно, только для квартир с скрытыми плинтусами

Знатный гон.
Пар, идущий вверх, должно засосать вниз :shock:
Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Faceless написав:]Ну, например, что быстро нагуглил - https://prom.ua/ua/p1251063058-ostrovna ... zhkoj.html
Но цена, конечно, только для квартир с скрытыми плинтусами

Знатный гон.
Пар, идущий вверх, должно засосать вниз :shock:
Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху


Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:30

  Faceless написав:
Damien написав:Знатный гон.
Пар, идущий вверх, должно засосать вниз :shock:
Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху


Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало


Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая.
Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда.
Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
:idea: :idea: :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оболонский пешеходный мост

https://youtu.be/4AuYtkEiwrk
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:45

Чудак решил сделать своими силами. Главная интрига еще как завести это в вентканал на высоте 3м

https://youtu.be/QWpvVVURhN0
  Faceless написав:Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало

я верю, что оно может работать, но хорошо бы видеть конкретное сравнение по КПД и отзывы практиков. Я не нашел. Не все модные ништяки оказываются комфортными в использовании.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 06 лют, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:47

  Libo написав:Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая.
Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда.
Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
:idea: :idea: :idea:

согласен с вами, только в Пузатку лучше не ходить)
А Новус зачетно готовит.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:48

  Libo написав:
  Faceless написав:
Damien написав:Знатный гон.
Пар, идущий вверх, должно засосать вниз :shock:
Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху


Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало


Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая.
Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда.
Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
:idea: :idea: :idea:


Надо идти дальше. Глубже.

Зачем вообще квартира, ну кроме десятка инвестиционных? Какой дурак захочет годами заходить в один и тот же подъезд, открывать одну и ту же опостылевшую дверь, смотреть на один и тот же приевшийся пейзаж за тем же унылым окном?

Не проще ли просто ближе к вечеру выбрать, где сегодня хочешь встретиться с любовницей, ну или на крайней случай женой. Тем более сегодня тебе помогут Букинг с ЭйромБнБ, и даже кеш не нужон. А по дороге в какой-нибудь Хайят забежать можно и Пузату Хату...

Мир идет к проживанию на стороне.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:53

  adeges написав:Надо идти дальше. Глубже.

Зачем вообще квартира, ну кроме десятка инвестиционных? Какой дурак захочет годами заходить в один и тот же подъезд, открывать одну и ту же опостылевшую дверь, смотреть на один и тот же приевшийся пейзаж за тем же унылым окном?

Не проще ли просто ближе к вечеру выбрать, где сегодня хочешь встретиться с любовницей, ну или на крайней случай женой. Тем более сегодня тебе помогут Букинг с ЭйромБнБ, и даже кеш не нужон. А по дороге в какой-нибудь Хайят забежать можно и Пузату Хату...

Мир идет к проживанию на стороне.

то Либо вроде как так и живет :)
Ромасик
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