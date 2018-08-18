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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9425942694279428>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:17

  Ромасик написав:
  adeges написав:Надо идти дальше. Глубже.

Зачем вообще квартира, ну кроме десятка инвестиционных? Какой дурак захочет годами заходить в один и тот же подъезд, открывать одну и ту же опостылевшую дверь, смотреть на один и тот же приевшийся пейзаж за тем же унылым окном?

Не проще ли просто ближе к вечеру выбрать, где сегодня хочешь встретиться с любовницей, ну или на крайней случай женой. Тем более сегодня тебе помогут Букинг с ЭйромБнБ, и даже кеш не нужон. А по дороге в какой-нибудь Хайят забежать можно и Пузату Хату...

Мир идет к проживанию на стороне.

то Либо вроде как так и живет :)


Так кто ж вам дедушка мешает говорить то же самое? :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Faceless написав:
Damien написав:Знатный гон.
Пар, идущий вверх, должно засосать вниз :shock:
Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху


Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало


Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая.
Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда.
Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
:idea: :idea: :idea:


С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все.
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:37

  drevlyanin написав:Так кто ж вам дедушка мешает говорить то же самое? :lol:

та я вроде так же, но меня скорее жизнь заставляет, а не в свое удовольствие)
Но положительную сторону єтого понимаю.
  Faceless написав:"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть

зачем?
Кашка в мультиварке хорошо готовится.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 06 лют, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить

Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:51

  BIGor написав:
  Faceless написав:"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить

Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.

моя прелесть
вытяжка кста нужна для жаренного. Мультиварка особо запахов не производит.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить

Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.


А спальня 15-18 метров по 2куе вам не дорого? А санузел? А прихожая? Так послушать, то надо спальными ячейками в "1 татами" ограничится.
Да и 10м2 маловато для современной кухни, даже, если самой кухни там "закуток".
К тому же, должен вам сообщить, что домашние блюда котлетами не ограничиваются
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:03

хочу небольшой остров с плитой и потолочную круглую вытяжку, видел такие от 12 тыс грн.
зачастую уровень ремонта определяется по кухне и санузлам.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:05

  Faceless написав:А спальня 15-18 метров по 2куе вам не дорого?

10-12м норм.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:07

  Faceless написав:С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все.
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить


Я не говорю, что жрать надо все подряд. Надо знать точки, где вкусно и качественно готовят здоровую пищу. Пробуйте, изучайте, подбирайте и не будьте привиредливыми. Ведите себя как в солдатской столовой, что Бог послал. Сэкономите уйму времени - чтобы 2 часа что-то готовить, надо сначала полдня потратить на поездку на базар и по магазинам, а потом еще час мыть посуду и убирать на кухне срач. А потом 2-й раз несвежее уже не хочешь и хавать. Чтобы дома нормально вкусненьким питаться, нужен дома профессиональный повар со знанием международной кухни. Это дорого. Вот тогда и нужна дорогая вытяжка. А пока питаетесь где придется, не парьтесь, смело ставьте простую без выпендрежа. И не забывайте, что у вас на кухне есть окно. :!: Проветрите, если сильно навоняете раз в неделю или в месяц. Курят в квартирах как паровозы и это нормально, а борщ раз в месяц сварить им воняет и вредные пары - нужна крутая и дорогущая вытяжка. :o
Кстати, у вас сейчас под раковину диспоузеблы ставят? Вот это ценная штука, которая реально будет облегчать кухонный быт. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:13

  trololo написав:зачастую уровень ремонта определяется по кухне и санузлам.


По чистоте, аккуратности и исправности, а не сколько стоит. Если унитаз не исправен и не блестит как в воинской части, то его стоимость уже не имеет никакого значения. 8)
Libo
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