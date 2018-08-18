Додано: Нед 06 лют, 2022 21:07

Faceless написав: С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все.

"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все."Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить

Я не говорю, что жрать надо все подряд. Надо знать точки, где вкусно и качественно готовят здоровую пищу. Пробуйте, изучайте, подбирайте и не будьте привиредливыми. Ведите себя как в солдатской столовой, что Бог послал. Сэкономите уйму времени - чтобы 2 часа что-то готовить, надо сначала полдня потратить на поездку на базар и по магазинам, а потом еще час мыть посуду и убирать на кухне срач. А потом 2-й раз несвежее уже не хочешь и хавать. Чтобы дома нормально вкусненьким питаться, нужен дома профессиональный повар со знанием международной кухни. Это дорого. Вот тогда и нужна дорогая вытяжка. А пока питаетесь где придется, не парьтесь, смело ставьте простую без выпендрежа. И не забывайте, что у вас на кухне есть окно.Проветрите, если сильно навоняете раз в неделю или в месяц. Курят в квартирах как паровозы и это нормально, а борщ раз в месяц сварить им воняет и вредные пары - нужна крутая и дорогущая вытяжка.Кстати, у вас сейчас под раковину диспоузеблы ставят? Вот это ценная штука, которая реально будет облегчать кухонный быт.