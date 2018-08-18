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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 лют, 2022 20:17
Ромасик написав: adeges написав:
Надо идти дальше. Глубже.
Зачем вообще квартира, ну кроме десятка инвестиционных? Какой дурак захочет годами заходить в один и тот же подъезд, открывать одну и ту же опостылевшую дверь, смотреть на один и тот же приевшийся пейзаж за тем же унылым окном?
Не проще ли просто ближе к вечеру выбрать, где сегодня хочешь встретиться с любовницей, ну или на крайней случай женой. Тем более сегодня тебе помогут Букинг с ЭйромБнБ, и даже кеш не нужон. А по дороге в какой-нибудь Хайят забежать можно и Пузату Хату...
Мир идет к проживанию на стороне.
то Либо вроде как так и живет
Так кто ж вам дедушка мешает говорить то же самое?
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drevlyanin
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Додано: Нед 06 лют, 2022 20:34
Libo написав: Faceless написав: Damien написав:
Знатный гон.
Пар, идущий вверх, должно засосать вниз
Чтоб оно реально работало, надо чтоб под столешницей стояла улитка с двигателем на 3-4 киловатта, как в малярном цеху
Ну, я видел, кк оно работает, и что самое удивительное - и шума особо не было. А пар реально так дугой вниз заворачивало
Не занимайтесь ерундой. Сколько той готовки вдома?! Раз или два в неделю. Освобождайте своих жен, экономок, любовниц и освобождайтесь от жратвенных оков сами. Мир идет к питанию на стороне. Обедаем мы давно уже не вдома. Завтрак должен быть легкий и молочный, без приготовления. Вечером зайдите в кабак или в Пузату Хату, или в крайнем случае по дороге домой купите чего-нибудь готовое в Сильпо или в Новусе. Даже посуды мыть не придется. И дорогостоящих вытяжек никаких не надо. Окно открыть раз в неделю можно, если дыхалка слабая.
Еще Карл Маркс в Манифесте предсказывал нам общественное питание и освобождение женщины от тяжелого домашнего труда.
Приготовление жратвы вдома должно стать лишь нашим хобби и увлечением в минуты тоски и безделия, но никак не повседневной потребностью.
С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все.
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить
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Додано: Нед 06 лют, 2022 20:37
drevlyanin написав:
Так кто ж вам дедушка мешает говорить то же самое?
та я вроде так же, но меня скорее жизнь заставляет, а не в свое удовольствие)
Но положительную сторону єтого понимаю.
Faceless написав:
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть
зачем?
Кашка в мультиварке хорошо готовится.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 06 лют, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 20:48
Faceless написав:
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить
Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 20:51
BIGor написав: Faceless написав:
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить
Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.
моя прелесть
вытяжка кста нужна для жаренного. Мультиварка особо запахов не производит.
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Ромасик
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:00
BIGor написав: Faceless написав:
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить
Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.
А спальня 15-18 метров по 2куе вам не дорого? А санузел? А прихожая? Так послушать, то надо спальными ячейками в "1 татами" ограничится.
Да и 10м2 маловато для современной кухни, даже, если самой кухни там "закуток".
К тому же, должен вам сообщить, что домашние блюда котлетами не ограничиваются
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Faceless
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:03
хочу небольшой остров с плитой и потолочную круглую вытяжку, видел такие от 12 тыс грн.
зачастую уровень ремонта определяется по кухне и санузлам.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:05
Faceless написав:
А спальня 15-18 метров по 2куе вам не дорого?
10-12м норм.
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Ромасик
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:07
Faceless написав:
С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все.
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить
Я не говорю, что жрать надо все подряд. Надо знать точки, где вкусно и качественно готовят здоровую пищу. Пробуйте, изучайте, подбирайте и не будьте привиредливыми. Ведите себя как в солдатской столовой, что Бог послал. Сэкономите уйму времени - чтобы 2 часа что-то готовить, надо сначала полдня потратить на поездку на базар и по магазинам, а потом еще час мыть посуду и убирать на кухне срач. А потом 2-й раз несвежее уже не хочешь и хавать. Чтобы дома нормально вкусненьким питаться, нужен дома профессиональный повар со знанием международной кухни. Это дорого. Вот тогда и нужна дорогая вытяжка. А пока питаетесь где придется, не парьтесь, смело ставьте простую без выпендрежа. И не забывайте, что у вас на кухне есть окно.
Проветрите, если сильно навоняете раз в неделю или в месяц. Курят в квартирах как паровозы и это нормально, а борщ раз в месяц сварить им воняет и вредные пары - нужна крутая и дорогущая вытяжка.
Кстати, у вас сейчас под раковину диспоузеблы ставят? Вот это ценная штука, которая реально будет облегчать кухонный быт.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:13
trololo написав:
зачастую уровень ремонта определяется по кухне и санузлам.
По чистоте, аккуратности и исправности, а не сколько стоит. Если унитаз не исправен и не блестит как в воинской части, то его стоимость уже не имеет никакого значения.
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