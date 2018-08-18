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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Faceless написав:С такой позицией быстро можно стать вечным клиентом гастроентеролога. Особенно, с Пузатой Хатой, гастрономией и кабаками - последние спецализируются на закуске к бухлу, а не качественной еде. На хорошие рестораны на каждый день заработают не только лишь все.
"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить


Я не говорю, что жрать надо все подряд. Надо знать точки, где вкусно и качественно готовят здоровую пищу. Пробуйте, изучайте, подбирайте и не будьте привиредливыми. Ведите себя как в солдатской столовой, что Бог послал. Сэкономите уйму времени - чтобы 2 часа что-то готовить, надо сначала полдня потратить на поездку на базар и по магазинам, а потом еще час мыть посуду и убирать на кухне срач. А потом 2-й раз несвежее уже не хочешь и хавать. Чтобы дома нормально вкусненьким питаться, нужен дома профессиональный повар со знанием международной кухни. Это дорого. Вот тогда и нужна дорогая вытяжка. А пока питаетесь где придется, не парьтесь, смело ставьте простую без выпендрежа. И не забывайте, что у вас на кухне есть окно. :!: Проветрите, если сильно навоняете раз в неделю или в месяц. Курят в квартирах как паровозы и это нормально, а борщ раз в месяц сварить им воняет и вредные пары - нужна крутая и дорогущая вытяжка. :o
Кстати, у вас сейчас под раковину диспоузеблы ставят? Вот это ценная штука, которая реально будет облегчать кухонный быт. :idea:


Вот тут вы себе противоречите. Вкусно, качественно, здоровую пищу - под все три требования не попадает ни Пузата Хата, ни гастрономия Новус/Сильпо, ни кабаки.
С оценкой времени на готовку и приготовления к ней вы тоже очень сильно перегибаете.

Диспоузеры у нас мало распространены пока.
А реально облегчает кухонный быт мультиварка и посудомойка. Если уж вы агитируете не готовить дома, а питаться в кафе/рестиках/по доставке, то зачем диспоузер то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:38

  Faceless написав: Если уж вы агитируете не готовить дома, а питаться в кафе/рестиках/по лоставке, то зачем диспоузер то?


Я консерватор. Свои тарелки, чашки, ложки мою сам. Руками. Тщательно. Как походный котелок. Чтоб не было заедов. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:44

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:"Жарить полдня каклеты" это действительно уже атавизм, но приличная кухня должна быть, с современной техникой, и умение готовить свойвенно не только женщинам, я и сам умею весьма неплохо готовить

Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.


А спальня 15-18 метров по 2куе вам не дорого? А санузел? А прихожая? Так послушать, то надо спальными ячейками в "1 татами" ограничится.
Да и 10м2 маловато для современной кухни, даже, если самой кухни там "закуток".
К тому же, должен вам сообщить, что домашние блюда котлетами не ограничиваются

Время находжения человека в спальне - 8-9 часов. Кухня, прихожая, санузел - намного меньше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Стоимость кухни в 10м2, если по 2 куе метр считать - 20 куе. - не сильно ли жирно для домашних котлеток? Лучше тогда уже сделать гостинную + закуток для мультиварки/пароварки.


А спальня 15-18 метров по 2куе вам не дорого? А санузел? А прихожая? Так послушать, то надо спальными ячейками в "1 татами" ограничится.
Да и 10м2 маловато для современной кухни, даже, если самой кухни там "закуток".
К тому же, должен вам сообщить, что домашние блюда котлетами не ограничиваются

Время находжения человека в спальне - 8-9 часов. Кухня, прихожая, санузел - намного меньше.

Так, по вашему, площадь должна быть пропорциональна времени, сколько в этом помещении проводят? Замечательная теория. Я даже больше скажу - чем меньше помещение, тем меньше вероятность того, что там будут проводить много времени. Делаем крохотную кухню без стола, так там даже есть не будут, можно ещё площадь сократить. В прихожей вообще минимально - нафиг прихожую, от входной двери сразу в спальню.
Итого, идеалом становится советская гостинка с "сидячей" ванной. Кухня 4м2 - там мини-плитка, микроволновка и чайник, больше не надо. Санузел самим видом своим побуждает не проводить там и лишней минуты. Да и сама квартира - только для ночлежки. Все кост-эффектив.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:06

  Faceless написав:Так, по вашему, площадь должна быть пропорциональна времени, сколько в этом помещении проводят? Замечательная теория. Я даже больше скажу - чем меньше помещение, тем меньше вероятность того, что там будут проводить много времени. Делаем крохотную кухню без стола, так там даже есть не будут, можно ещё площадь сократить. В прихожей вообще минимально - нафиг прихожую, от входной двери сразу в спальню.
Итого, идеалом становится советская гостинка с "сидячей" ванной. Кухня 4м2 - там мини-плитка, микроволновка и чайник, больше не надо. Санузел самим видом своим побуждает не проводить там и лишней минуты. Да и сама квартира - только для ночлежки. Все кост-эффектив.

Выделенное утверждение - не мое, а Ваши домыслы. Я лично считаю что на спальне нельзя экономить - а вот на кухне можно. Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать,

сделай кабинет для удаленной работы, ты же "аудитор из БИГ4" вернувшийся на удаленку на малую родину в "батькивську хату"?
а 3х3 это да, "БОЛЬШАЯ кухня", согласен)))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Выделенное утверждение - не мое, а Ваши домыслы. Я лично считаю что на спальне нельзя экономить - а вот на кухне можно. Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!

Выделенное утверждение - просто следствие из вашего заявления: сначала вы сказали, что выделить 10м2 недвиги на кухню - это дорого, потом, что "Время находжения человека в спальне - 8-9 часов. Кухня, прихожая, санузел - намного меньше" - отсюда и вывод, что вы время нахождения в помещении прямо оцениваете как важность самого помещения и соответвенно, что на него "не жалко выделить" драгоценные метры.
В спальне, если это именно спальня, а не единственная комната, она же рабочий кабинет - особо и ничего и нет, кровать, тумбочка, шкаф и комод может, если нет гардеробной. А вот в кухне, особенно если это большая кухня-гостиная, люди обычно проводят бОльшую часть времени бодствования, когда они дома, ее наполнение куда насыщеннее. В плане "на чем стоит экономить" я бы вообще отдельные части квартиры не рассматривал, это не свою комнату в общежитии обставлять, свое жилье - это цельный коплекс, и комнаты, и санузел, и прихожая, и кухня, и все должно быть на уровне, для собственного комфорта. Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.
Со спальней согласен, имхо 17-18 метров - нормальный метраж для спальни, если там не только одна лишь кровать. Если у каждого члена семьи есть еще и свой "кабинет" и желательно гардеробная - тогда под спальню 10-12 м2 может быть ок.
С другой стороны, это все, конечно, идеализирование, реальная жизнь - это компромиссы - и в 10 метровой спальне с 5-метровой кухне вполней можно жить, другое дело, если есть возможность обеспечить себе условия лучше - то почему нет? Это качество жизни, то, что ощущается каждый день, на этом фоне "сэкономленные" несколько метров на кухне, пусть по 2куе каждый - просто плюшкинство.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:45

  Faceless написав:Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.


нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)
но ведь и мерседес лучше запорожца...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:53

  adeges написав:
  Faceless написав:Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.


нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)

а убирать кто будет?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:55

  Libo написав:
  Faceless написав: Если уж вы агитируете не готовить дома, а питаться в кафе/рестиках/по лоставке, то зачем диспоузер то?


Я консерватор. Свои тарелки, чашки, ложки мою сам. Руками. Тщательно. Как походный котелок. Чтоб не было заедов. :?



Долой пережитки прошлого, хватит готовить дома… только общепит.
Ложки мою сам, я консерватор.

Тут играем… тут не играем.
Voistov
 
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