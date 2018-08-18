Додано: Нед 06 лют, 2022 22:29

BIGor написав: Выделенное утверждение - не мое, а Ваши домыслы. Я лично считаю что на спальне нельзя экономить - а вот на кухне можно. Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек! Выделенное утверждение - не мое, а Ваши домыслы. Я лично считаю что на спальне нельзя экономить - а вот на кухне можно. Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!

Выделенное утверждение - просто следствие из вашего заявления: сначала вы сказали, что выделить 10м2 недвиги на кухню - это дорого, потом, что "Время находжения человека в спальне - 8-9 часов. Кухня, прихожая, санузел - намного меньше" - отсюда и вывод, что вы время нахождения в помещении прямо оцениваете как важность самого помещения и соответвенно, что на него "не жалко выделить" драгоценные метры.В спальне, если это именно спальня, а не единственная комната, она же рабочий кабинет - особо и ничего и нет, кровать, тумбочка, шкаф и комод может, если нет гардеробной. А вот в кухне, особенно если это большая кухня-гостиная, люди обычно проводят бОльшую часть времени бодствования, когда они дома, ее наполнение куда насыщеннее. В плане "на чем стоит экономить" я бы вообще отдельные части квартиры не рассматривал, это не свою комнату в общежитии обставлять, свое жилье - это цельный коплекс, и комнаты, и санузел, и прихожая, и кухня, и все должно быть на уровне, для собственного комфорта. Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.Со спальней согласен, имхо 17-18 метров - нормальный метраж для спальни, если там не только одна лишь кровать. Если у каждого члена семьи есть еще и свой "кабинет" и желательно гардеробная - тогда под спальню 10-12 м2 может быть ок.С другой стороны, это все, конечно, идеализирование, реальная жизнь - это компромиссы - и в 10 метровой спальне с 5-метровой кухне вполней можно жить, другое дело, если есть возможность обеспечить себе условия лучше - то почему нет? Это качество жизни, то, что ощущается каждый день, на этом фоне "сэкономленные" несколько метров на кухне, пусть по 2куе каждый - просто плюшкинство.