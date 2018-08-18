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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:55
BIGor написав:
Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!
а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне >10m))
ладно там в детстве можно побегать вокруг кровати
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Додано: Нед 06 лют, 2022 22:57
adeges написав: Faceless написав:
Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.
нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно
но ведь и мерседес лучше запорожца...
Вы путаетесь в понятиях. Есть кухня как место приготовления пищи, а есть кухня как место для приготовления, так и для приема пищи, т.е. кухня со столовой.
У меня на Подоле кухня со столовой составляют 25 кв.м. Нормально. Там можно и неформально посидеть с гостями, поболтать, попить чаю и забухать. А на бокал вина или потанцевать тогда просим всех в зал ...
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Додано: Нед 06 лют, 2022 22:58
Ромасик написав:
а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне >10m))
Не слазить друг с друга.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 22:59
Ромасик написав: adeges написав: Faceless написав:
Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.
нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно
а убирать кто будет?
Робот-пылесос - огонь тема
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:01
Ромасик написав: BIGor написав:
Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!
а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне >10m))
ладно там в детстве можно побегать вокруг кровати
Большая двуспальная кровать, та, что у нас, почему-то, называется "евро" - и в 10м комнате не то, что побегать, обойти ее с трудом сможете. Плюс тумбочки, комод и туалетный столик для дамы - и все, пространство как в купе поезда
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:05
Libo написав: adeges написав: Faceless написав:
Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.
нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно
но ведь и мерседес лучше запорожца...
Вы путаетесь в понятиях. Есть кухня как место приготовления пищи, а есть кухня как место для приготовления, так и для приема пищи, т.е. кухня со столовой.
У меня на Подоле кухня со столовой составляют 25 кв.м. Нормально. Там можно и неформально посидеть с гостями, поболтать, попить чаю и забухать. А на бокал вина или потанцевать тогда просим всех в зал ...
Не путается, просто в современных планировках почти никогда отдельно "столовую" не делают. Кухня давно не помещение с печью, где невозможно находиться и кочегарить на пожрать надо часами. И тягать/катать блюда на подачу из кухни в столовую давно не модно. Потому сейчас кухня включает в себя и столовую, а часто - и гостиную (если метраж позволяет)
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:09
Faceless написав: Ромасик написав: adeges написав:
нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно
а убирать кто будет?
Робот-пылесос - огонь тема
да не, смотрю на свою - много препятствий, везде не проедут. ручками. недавно освоил швабру - отличная скажу вам штука )
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:11
Libo написав: adeges написав: Faceless написав:
Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.
нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно
но ведь и мерседес лучше запорожца...
Вы путаетесь в понятиях. Есть кухня как место приготовления пищи, а есть кухня как место для приготовления, так и для приема пищи, т.е. кухня со столовой.
У меня на Подоле кухня со столовой составляют 25 кв.м. Нормально. Там можно и неформально посидеть с гостями, поболтать, попить чаю и забухать. А на бокал вина или потанцевать тогда просим всех в зал ...
Первый раз в чем-то согласен. Единственное, зачем вином, коньяком или чаем обливать диван - дорого же? ) Проще его с плитки на кухне смывать...
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:11
Ромасик написав:
а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне
Сейчас много из твоего поколения такие. В телефонах там лежат. Попробуй начать с совместного просмотра порнушки. Оно потом само собой ясно станет, что делать. Только совместного!!!
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:13
adeges написав: Faceless написав:
Ромасик написав:а убирать кто будет?
Робот-пылесос - огонь тема
да не, смотрю на свою - много препятствий, везде не проедут. ручками. недавно освоил швабру - отличная скажу вам штука )
Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет. Вот только на балкон не может - там порожек высокий.
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