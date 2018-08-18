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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9427942894299430>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:55

  BIGor написав:Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!

а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне >10m))
ладно там в детстве можно побегать вокруг кровати
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:57

  adeges написав:
  Faceless написав:Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.


нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)
но ведь и мерседес лучше запорожца...


Вы путаетесь в понятиях. Есть кухня как место приготовления пищи, а есть кухня как место для приготовления, так и для приема пищи, т.е. кухня со столовой.
У меня на Подоле кухня со столовой составляют 25 кв.м. Нормально. Там можно и неформально посидеть с гостями, поболтать, попить чаю и забухать. А на бокал вина или потанцевать тогда просим всех в зал ... :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:58

  Ромасик написав:а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне >10m))


Не слазить друг с друга. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  adeges написав:
  Faceless написав:Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.


нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)

а убирать кто будет?
Робот-пылесос - огонь тема
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  BIGor написав:Сейчас у меня большая кухня около 9м2 - непонятно что там делать, это просто лишнее пространство. Все эти духовки с конвекциями максимум используются несколько раз в году (новый год, пасха итд). А вот спальня должна быть побольше - на нее не должно быть жалко денег, никаких 10м2 для двух взрослых человек!

а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне >10m))
ладно там в детстве можно побегать вокруг кровати
Большая двуспальная кровать, та, что у нас, почему-то, называется "евро" - и в 10м комнате не то, что побегать, обойти ее с трудом сможете. Плюс тумбочки, комод и туалетный столик для дамы - и все, пространство как в купе поезда
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  adeges написав:
  Faceless написав:Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.


нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)
но ведь и мерседес лучше запорожца...


Вы путаетесь в понятиях. Есть кухня как место приготовления пищи, а есть кухня как место для приготовления, так и для приема пищи, т.е. кухня со столовой.
У меня на Подоле кухня со столовой составляют 25 кв.м. Нормально. Там можно и неформально посидеть с гостями, поболтать, попить чаю и забухать. А на бокал вина или потанцевать тогда просим всех в зал ...
Не путается, просто в современных планировках почти никогда отдельно "столовую" не делают. Кухня давно не помещение с печью, где невозможно находиться и кочегарить на пожрать надо часами. И тягать/катать блюда на подачу из кухни в столовую давно не модно. Потому сейчас кухня включает в себя и столовую, а часто - и гостиную (если метраж позволяет)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:09

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  adeges написав:
нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)

а убирать кто будет?
Робот-пылесос - огонь тема


да не, смотрю на свою - много препятствий, везде не проедут. ручками. недавно освоил швабру - отличная скажу вам штука )
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:11

  Libo написав:
  adeges написав:
  Faceless написав:Я не представляю, как можно воспринимать большой кухню в 9м2, я и 15 не считаю большой.


нет предела совершенству. опытным путем установил, что 30м - было бы самое оно ;)
но ведь и мерседес лучше запорожца...


Вы путаетесь в понятиях. Есть кухня как место приготовления пищи, а есть кухня как место для приготовления, так и для приема пищи, т.е. кухня со столовой.
У меня на Подоле кухня со столовой составляют 25 кв.м. Нормально. Там можно и неформально посидеть с гостями, поболтать, попить чаю и забухать. А на бокал вина или потанцевать тогда просим всех в зал ... :lol:


Первый раз в чем-то согласен. Единственное, зачем вином, коньяком или чаем обливать диван - дорого же? ) Проще его с плитки на кухне смывать...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне

Сейчас много из твоего поколения такие. В телефонах там лежат. Попробуй начать с совместного просмотра порнушки. Оно потом само собой ясно станет, что делать. Только совместного!!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:а убирать кто будет?
Робот-пылесос - огонь тема


да не, смотрю на свою - много препятствий, везде не проедут. ручками. недавно освоил швабру - отличная скажу вам штука )
Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет. Вот только на балкон не может - там порожек высокий.
Faceless
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