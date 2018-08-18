Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай там пьем редко, тогда трезвые и контролируем ситуацию. Чай подаю в основном в столовой.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:20
Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай там пьем редко, тогда трезвые и контролируем ситуацию. Чай подаю в основном в столовой.
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают. поэтому кухня должна быть побольше если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!
но повторюсь, лучше быть богатым и здоровым, даешь кухни и спальни по 30!
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:32
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