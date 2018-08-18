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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9427942894299430

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:20

  adeges написав:Первый раз в чем-то согласен. Единственное, зачем вином, коньяком или чаем обливать диван - дорого же? ) Проще его с плитки на кухне смывать...


Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай там пьем редко, тогда трезвые и контролируем ситуацию. Чай подаю в основном в столовой. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают. поэтому кухня должна быть побольше ;) если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!

но повторюсь, лучше быть богатым и здоровым, даешь кухни и спальни по 30!
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина) поэтому должна быть побольше ;), чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают ) если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!

но повторюсь, лучше быть богатым и здоровым, даешь кухни и спальни по 30!
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:32

  Faceless написав:А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться


Так паны в элитных домах сейчас и делают. У каждого члена семьи свой туалет и гардеробная. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Faceless написав:А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться


Так паны в элитных домах сейчас и делают. У каждого члена семьи свой туалет и гардеробная. :?

Ну, я человек маленький, я элитные дома пока даже издалека не рассматриваю. В планировках квартир подобного не встречал, правда, пентхаусы всякие я тоже как-то не смотрел
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:42

  Faceless написав:Ну, я человек маленький, я элитные дома пока даже издалека не рассматриваю. В планировках квартир подобного не встречал, правда, пентхаусы всякие я тоже как-то не смотрел


Скромный спекуль. :?
Та хіба це кабан, це ж підсвинок. (с) :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 23:45

  adeges написав:
да не, смотрю на свою - много препятствий, везде не проедут. ручками. недавно освоил швабру - отличная скажу вам штука )

Ровента Айрфлекс 360 ;) Моющий не пробовала, правда :)
stm
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