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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:20
adeges написав:
Первый раз в чем-то согласен. Единственное, зачем вином, коньяком или чаем обливать диван - дорого же? ) Проще его с плитки на кухне смывать...
Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай там пьем редко, тогда трезвые и контролируем ситуацию. Чай подаю в основном в столовой.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:23
вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают. поэтому кухня должна быть побольше
если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!
но повторюсь, лучше быть богатым и здоровым, даешь кухни и спальни по 30!
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adeges
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:27
adeges написав:
вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина) поэтому должна быть побольше
, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают ) если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!
но повторюсь, лучше быть богатым и здоровым, даешь кухни и спальни по 30!
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:32
Faceless написав:
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
Так паны в элитных домах сейчас и делают. У каждого члена семьи свой туалет и гардеробная.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:38
Libo написав: Faceless написав:
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
Так паны в элитных домах сейчас и делают. У каждого члена семьи свой туалет и гардеробная.
Ну, я человек маленький, я элитные дома пока даже издалека не рассматриваю. В планировках квартир подобного не встречал, правда, пентхаусы всякие я тоже как-то не смотрел
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Faceless
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:42
Faceless написав:
Ну, я человек маленький, я элитные дома пока даже издалека не рассматриваю. В планировках квартир подобного не встречал, правда, пентхаусы всякие я тоже как-то не смотрел
Скромный спекуль. Та хіба це кабан, це ж підсвинок.
(с)
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