Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай там пьем редко, тогда трезвые и контролируем ситуацию. Чай подаю в основном в столовой.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 23:20
Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай там пьем редко, тогда трезвые и контролируем ситуацию. Чай подаю в основном в столовой.
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают. поэтому кухня должна быть побольше если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!
но повторюсь, лучше быть богатым и здоровым, даешь кухни и спальни по 30!
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:32
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, я человек маленький, я элитные дома пока даже издалека не рассматриваю. В планировках квартир подобного не встречал, правда, пентхаусы всякие я тоже как-то не смотрел
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:42
Додано: Нед 06 лют, 2022 23:45
Додано: Пон 07 лют, 2022 01:42
Додано: Пон 07 лют, 2022 04:38
Не обращайте внимания, это жителей ПОХа бывшие прорабы к мировой культуре приобщают.
Вот, фамилию Пастернака выучил и даже удачно вставил в диспут.
Теперь, благодаря Вам еще и фамилию одного из величайших философов древности запомнит.
Справедливости ради, Пастернак к слову Поэтика имеет бОльшее отношение, чем философ Аристотель, но оба равноудалены от маркетинговых ходов киевских застройщиков.
Додано: Пон 07 лют, 2022 06:31
Это пришло с Дикого Запада, где гарбидж вывозят 1-2 раза в неделю из частных домов, а на жаре эти отходы начинают бздеть.
Поэтому простое решение, чтобы оно уплыло по трубе в каналью, но не забило ибо вызвать пламера прочистить обойдется в 150-300 баксов.
У нас оно тоже имеет право на жизнь, но если все будут ставить - тогда из мусорных контейнеров так нести не будет и проезд мусоровоза не будет похож на взрыв ядреной бомбы.
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