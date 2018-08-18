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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9428942994309431

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:28

  Libo написав:
  adeges написав:Первый раз в чем-то согласен. Единственное, зачем вином, коньяком или чаем обливать диван - дорого же? ) Проще его с плитки на кухне смывать...


Диван кожаный. Легко смывается, особенно алкоголь. Чай подаю в основном в столовой. :?

Ти що, офіціантом працюєш???
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:34

Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?


Я о перспективе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:
  kingkongovets написав:шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?


Я о перспективе.
перспектива у нас у всех одна - мы все умрем
я о том, что происходит
в реальности
kingkongovets
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