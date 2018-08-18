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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 08:34
Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
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Investor_K
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:38
Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
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kingkongovets
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:50
kingkongovets написав:
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
Я о перспективе.
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Investor_K
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:54
Investor_K написав: kingkongovets написав:
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
Я о перспективе.
перспектива у нас у всех одна - мы все умрем
я о том, что происходит
в реальности
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kingkongovets
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