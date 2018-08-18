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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 08:34
Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
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Investor_K
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:38
Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
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kingkongovets
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:50
kingkongovets написав:
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
Я о перспективе.
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Investor_K
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:54
Investor_K написав: kingkongovets написав:
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
Я о перспективе.
перспектива у нас у всех одна - мы все умрем
я о том, что происходит
в реальности
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:04
Faceless написав:
.. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу..
это неплохое решение, но оно требует резкого усложнения коммуникаций и самой структуры нижних секций кухни. Зачастую это лепят на остров, но там еще сложнее с коммуникациями. Есть один момент - она находится близко к рабочей зоне, и при регулярной готовке постоянно нужно отмывать от говна
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:09
Investor_K написав:
Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
Уже и не растут
Сейчас период - попробуй продай
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Феодал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:10
Феодал написав: Investor_K написав:
Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
Уже и не растут
Сейчас период - попробуй продай
не растут? да ну?
на 1,1% выросли за январь
сами то что продаете, раз с таким знанием дела говорите о ситуации на рынке?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 07 лют, 2022 09:12, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:11
Investor_K написав: kingkongovets написав:
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
Я о перспективе.
перспективы отличные: война, девОльвация, политический кризис на протяжении 30 лет
Панин купил хатку, трешку в Аликанте за 75 к евро - для справки
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:13
kingkongovets написав: Феодал написав: Investor_K написав:
Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
Уже и не растут
Сейчас период - попробуй продай
не растут? да ну?
на 1,1% выросли за январь
кстате сами то что продаете, раз с таким знанием дела говорите о ситуации на рынке?
посмотрите обьекты киевгорстроя
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Феодал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 09:14
Faceless написав:
Большая двуспальная кровать, та, что у нас, почему-то, называется "евро" - и в 10м комнате не то, что побегать, обойти ее с трудом сможете. Плюс тумбочки, комод и туалетный столик для дамы - и все, пространство как в купе поезда
Большая двуспальная кровать, та что у нас, имеет размеры 2х2м. И при размере комнаты 3,5х3,5 есть достаточно места ходить, если размер талии не превышает 150 см. Один комод-столик тоже влазит. Некоторые дамы туалетный столик находят в туалетной комнате.
Faceless написав:
Робот-пылесос - огонь тема
переплатить по 2К за каждый лишний метр в кв, чтобы потом еще купить дорогущий пылесос. Я консервативный, влажную уборку делаю сам)
Hotab написав: Ромасик написав:
а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне
Сейчас много из твоего поколения такие. В телефонах там лежат. Попробуй начать с совместного просмотра порнушки. Оно потом само собой ясно станет, что делать. Только совместного!!!
Хотаб, у нашего поколения (или возраста) и без порнушки все ОК.
adeges написав:
вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают. поэтому кухня должна быть побольше
если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!
это называется кухня-гостинная. Но не нужно квартиру превращать в кулинарный цех. А с гостями можно встретиться и в (собственном) ресторане и отправить их ночевать в гостевой домик/квартиру, если такой богатый.
Libo написав: Faceless написав:
А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться
Так паны в элитных домах сейчас и делают. У каждого члена семьи свой туалет и гардеробная.
В Славутиче в 1к 49м есть два санузла
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 07 лют, 2022 09:38, всього редагувалось 3 разів.
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