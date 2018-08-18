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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:34

Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.
шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?


Я о перспективе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:
  kingkongovets написав:шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?


Я о перспективе.
перспектива у нас у всех одна - мы все умрем
я о том, что происходит
в реальности
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:04

  Faceless написав:.. Мне понравилось решение, когда вытяжка встроена в столешницу..

это неплохое решение, но оно требует резкого усложнения коммуникаций и самой структуры нижних секций кухни. Зачастую это лепят на остров, но там еще сложнее с коммуникациями. Есть один момент - она находится близко к рабочей зоне, и при регулярной готовке постоянно нужно отмывать от говна
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1
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:09

  Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.

Уже и не растут :mrgreen:
Сейчас период - попробуй продай :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.

Уже и не растут :mrgreen:
Сейчас период - попробуй продай :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
не растут? да ну?
на 1,1% выросли за январь

сами то что продаете, раз с таким знанием дела говорите о ситуации на рынке?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 лют, 2022 09:12, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:11

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:шо, где то уже начался сброс ништяков «патриста»? где?


Я о перспективе.

перспективы отличные: война, девОльвация, политический кризис на протяжении 30 лет
Панин купил хатку, трешку в Аликанте за 75 к евро - для справки :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:13

  kingkongovets написав:
Феодал написав:
  Investor_K написав:Как могут расти цены на недвигу в такой момент истории?
Только вниз.

Уже и не растут :mrgreen:
Сейчас период - попробуй продай :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
не растут? да ну?
на 1,1% выросли за январь

кстате сами то что продаете, раз с таким знанием дела говорите о ситуации на рынке?

посмотрите обьекты киевгорстроя :D
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:14

  Faceless написав:Большая двуспальная кровать, та, что у нас, почему-то, называется "евро" - и в 10м комнате не то, что побегать, обойти ее с трудом сможете. Плюс тумбочки, комод и туалетный столик для дамы - и все, пространство как в купе поезда

Большая двуспальная кровать, та что у нас, имеет размеры 2х2м. И при размере комнаты 3,5х3,5 есть достаточно места ходить, если размер талии не превышает 150 см. Один комод-столик тоже влазит. Некоторые дамы туалетный столик находят в туалетной комнате.
  Faceless написав:Робот-пылесос - огонь тема

переплатить по 2К за каждый лишний метр в кв, чтобы потом еще купить дорогущий пылесос. Я консервативный, влажную уборку делаю сам)
  Hotab написав:
  Ромасик написав:а я даже не представляю, чем заниматься двоим взрослым людям в спальне

Сейчас много из твоего поколения такие. В телефонах там лежат. Попробуй начать с совместного просмотра порнушки. Оно потом само собой ясно станет, что делать. Только совместного!!!

Хотаб, у нашего поколения (или возраста) и без порнушки все ОК.
  adeges написав:вообще конечно кухня - самая главная часть квартиры. самая обитаемая. там встречаются поколения семьи, и гости захаживают. техники нужно много впихнуть (посудомойка, варочная, электрошкаф, холодильник(и), микроволновка, тостер, мультиварка, кофеварка, вытяжка, раковина, чашки, тарелки, кастрюли, сковородки, и пр., и пр., и пр.. да и стол, стулья места до фига занимают. поэтому кухня должна быть побольше ;) если выбирать, то кухня - 25, спальня 12!

это называется кухня-гостинная. Но не нужно квартиру превращать в кулинарный цех. А с гостями можно встретиться и в (собственном) ресторане и отправить их ночевать в гостевой домик/квартиру, если такой богатый.
  Libo написав:
  Faceless написав:А лучше к каждой спальне свой небольшой санузел и гардеробную. Но так можно до дворца допланироваться


Так паны в элитных домах сейчас и делают. У каждого члена семьи свой туалет и гардеробная. :?
В Славутиче в 1к 49м есть два санузла :?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 07 лют, 2022 09:38, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик
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