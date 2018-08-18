Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Большая двуспальная кровать, та, что у нас, почему-то, называется "евро" - и в 10м комнате не то, что побегать, обойти ее с трудом сможете. Плюс тумбочки, комод и туалетный столик для дамы - и все, пространство как в купе поезда
Большая двуспальная кровать, та что у нас, имеет размеры 2х2м. И при размере комнаты 3,5х3,5 есть достаточно места ходить, если размер талии не превышает 150 см. Один комод-столик тоже влазит. Некоторые дамы туалетный столик находят в туалетной комнате.
Редко когда комнаты строго квадратные. Причём, в случае квадратной, выглядит это все весьма печально - только дверь открыл (кстати, если дверь открывается вовнутрь, будет почти вплотную к кровати) - и уперся в "ложе". Ощущение, как в шкафу.
Согласно ежегодному рейтингу Economist Intelligence Unit, в 2021-м Киев обогнал Москву по дороговизне жизни. И подвинул прошлогодних лидеров рейтинга — Париж, Гонконг и Цюрих. Столица Украины совершила скачок сразу на 13 пунктов: Киев со 101-го места за один год переместился на 88-ю строчку рейтинга, обогнав Москву (96 место).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 лют, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Редко когда комнаты строго квадратные. Причём, в случае квадратной, выглядит это все весьма печально - только дверь открыл (кстати, если дверь открывается вовнутрь, будет почти вплотную к кровати) - и уперся в "ложе". Ощущение, как в шкафу.
да, планировку квартиры нужно смотреть и планировать до покупки, чтобы она подходила под все ваши манеры поведения. Я же не говорю, что мое видение еднственно правлиьное, но не стоит его рассматривать исключитеьно с точки зрения бедности.
Видел когда-то планировку спальни с нишей под комод или шкаф - интересно получилось. Возможно той нишей изначально пытались набить нужную площадь кв для соблюдения санпинов, но получилось оригинально.
Ромасик написав:ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком
ви спутали з Арістотелем а так все правильно
Не обращайте внимания, это жителей ПОХа бывшие прорабы к мировой культуре приобщают. Вот, фамилию Пастернака выучил и даже удачно вставил в диспут. Теперь, благодаря Вам еще и фамилию одного из величайших философов древности запомнит. Справедливости ради, Пастернак к слову Поэтика имеет бОльшее отношение, чем философ Аристотель, но оба равноудалены от маркетинговых ходов киевских застройщиков.
на Флоренции обнаружил ОСББ Дом БЫкова. Сразу +10% к прайсу по сравнению с ссоедним конструктивно таким же noname домом.
stas_rst написав:ви спутали з Арістотелем а так все правильно
Не обращайте внимания, это жителей ПОХа бывшие прорабы к мировой культуре приобщают. Вот, фамилию Пастернака выучил и даже удачно вставил в диспут. Теперь, благодаря Вам еще и фамилию одного из величайших философов древности запомнит. Справедливости ради, Пастернак к слову Поэтика имеет бОльшее отношение, чем философ Аристотель, но оба равноудалены от маркетинговых ходов киевских застройщиков.
на Флоренции обнаружил ОСББ Дом БЫкова. Сразу +10% к прайсу по сравнению с ссоедним конструктивно таким же noname домом.
Смотря с каким. По сравнению с соседними чешками - там и больше 10% разницы, по сравнению с такими же "башенками" - примерно одинаково, там кстати очень хороший вид на верхних, на канал и правый берег.