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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9430943194329433>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:посмотрите обьекты киевгорстроя :D
например какие?
и шо это мне даст?
я вас разве об этом спрашивал?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 лют, 2022 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Большая двуспальная кровать, та, что у нас, почему-то, называется "евро" - и в 10м комнате не то, что побегать, обойти ее с трудом сможете. Плюс тумбочки, комод и туалетный столик для дамы - и все, пространство как в купе поезда

Большая двуспальная кровать, та что у нас, имеет размеры 2х2м. И при размере комнаты 3,5х3,5 есть достаточно места ходить, если размер талии не превышает 150 см. Один комод-столик тоже влазит. Некоторые дамы туалетный столик находят в туалетной комнате.


Редко когда комнаты строго квадратные. Причём, в случае квадратной, выглядит это все весьма печально - только дверь открыл (кстати, если дверь открывается вовнутрь, будет почти вплотную к кровати) - и уперся в "ложе". Ощущение, как в шкафу.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:27

  kingkongovets написав:
Феодал написав:посмотрите обьекты киевгорстроя :D
например какие?
и шо это мне даст?
я вас разве об этом спрашивал?

как пример:
МК Курнатовского
ЖК Медовый 2
и цены в них просели в грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:30

https://dengi.informator.ua/2022/02/07/ ... informator

Согласно ежегодному рейтингу Economist Intelligence Unit, в 2021-м Киев обогнал Москву по дороговизне жизни. И подвинул прошлогодних лидеров рейтинга — Париж, Гонконг и Цюрих. Столица Украины совершила скачок сразу на 13 пунктов: Киев со 101-го места за один год переместился на 88-ю строчку рейтинга, обогнав Москву (96 место).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 лют, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  kingkongovets написав:
Феодал написав:посмотрите обьекты киевгорстроя :D
например какие?
и шо это мне даст?
я вас разве об этом спрашивал?

как пример:
МК Курнатовского
ЖК Медовый 2
и цены в них просели в грн
можно с примерами - на шо конкретно «просели» цены?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:35

  Faceless написав:Редко когда комнаты строго квадратные. Причём, в случае квадратной, выглядит это все весьма печально - только дверь открыл (кстати, если дверь открывается вовнутрь, будет почти вплотную к кровати) - и уперся в "ложе". Ощущение, как в шкафу.

да, планировку квартиры нужно смотреть и планировать до покупки, чтобы она подходила под все ваши манеры поведения. Я же не говорю, что мое видение еднственно правлиьное, но не стоит его рассматривать исключитеьно с точки зрения бедности.

Видел когда-то планировку спальни с нишей под комод или шкаф - интересно получилось. Возможно той нишей изначально пытались набить нужную площадь кв для соблюдения санпинов, но получилось оригинально.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:47

  rjkz написав:
  stas_rst написав:
  Ромасик написав:ЖК, описанный чуть ли не Пастернаком

ви спутали з Арістотелем :) а так все правильно :)


Не обращайте внимания, это жителей ПОХа бывшие прорабы к мировой культуре приобщают.
Вот, фамилию Пастернака выучил и даже удачно вставил в диспут.
Теперь, благодаря Вам еще и фамилию одного из величайших философов древности запомнит.
Справедливости ради, Пастернак к слову Поэтика имеет бОльшее отношение, чем философ Аристотель, но оба равноудалены от маркетинговых ходов киевских застройщиков.
:lol:

на Флоренции обнаружил ОСББ Дом БЫкова. Сразу +10% к прайсу по сравнению с ссоедним конструктивно таким же noname домом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  rjkz написав:
  stas_rst написав:ви спутали з Арістотелем :) а так все правильно :)


Не обращайте внимания, это жителей ПОХа бывшие прорабы к мировой культуре приобщают.
Вот, фамилию Пастернака выучил и даже удачно вставил в диспут.
Теперь, благодаря Вам еще и фамилию одного из величайших философов древности запомнит.
Справедливости ради, Пастернак к слову Поэтика имеет бОльшее отношение, чем философ Аристотель, но оба равноудалены от маркетинговых ходов киевских застройщиков.

на Флоренции обнаружил ОСББ Дом БЫкова. Сразу +10% к прайсу по сравнению с ссоедним конструктивно таким же noname домом.

Смотря с каким. По сравнению с соседними чешками - там и больше 10% разницы, по сравнению с такими же "башенками" - примерно одинаково, там кстати очень хороший вид на верхних, на канал и правый берег.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:00

  kingkongovets написав:
Феодал написав:
  kingkongovets написав:например какие?
и шо это мне даст?
я вас разве об этом спрашивал?

как пример:
МК Курнатовского
ЖК Медовый 2
и цены в них просели в грн
можно с примерами - на шо конкретно «просели» цены?

МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24


так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)
kingkongovets
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