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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:12
kingkongovets написав:
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид
дык сейчас у застройщиков все - зависший неликвид
горячие пирожки кончились
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:13
kingkongovets написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:21
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым
с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются
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kingkongovets
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:28
kingkongovets написав: Феодал написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым
с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются
"в январе, который всегда традиционно был мертвым" - а в прошлом году тоже?)))
Я имел в виду что есть смысл посканировать и другие обьекты если кто-то думает в украине что-то покупать
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Феодал
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:28
чивасом запахло, не находите ?
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