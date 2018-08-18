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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9430943194329433

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид


дык сейчас у застройщиков все - зависший неликвид
горячие пирожки кончились
kokon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:13

  kingkongovets написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24


так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)

я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:
  kingkongovets написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24


так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)

я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым

с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:28

  kingkongovets написав:
Феодал написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24


я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым

с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются

"в январе, который всегда традиционно был мертвым" - а в прошлом году тоже?)))
Я имел в виду что есть смысл посканировать и другие обьекты если кто-то думает в украине что-то покупать
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:28

чивасом запахло, не находите ? :)
trololo
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