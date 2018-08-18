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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:12
kingkongovets написав:
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид
дык сейчас у застройщиков все - зависший неликвид
горячие пирожки кончились
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:13
kingkongovets написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:21
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
так конкретные примеры «просевших» квартир где?
или вы имеете в виду «скидки» на зависший неликвид, которым всегда так радуются обвалишки?)
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым
с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:28
kingkongovets написав: Феодал написав:
Феодал написав:МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым
с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются
"в январе, который всегда традиционно был мертвым" - а в прошлом году тоже?)))
Я имел в виду что есть смысл посканировать и другие обьекты если кто-то думает в украине что-то покупать
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:28
чивасом запахло, не находите ?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:31
kingkongovets написав:
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы
о рынке в целом?
А чего это Вас так завело то? Не Ваш сегмент, не Ваши типы сделок, когда надо срочно прилететь и в биткоине с НДС рассчитаться по минус треть от рынка. Откуда столько эмоций-то?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:34
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:[quote="Феодал"]
МК Курнатовского около 5к
ЖК Медовый 2 около 3к
хз с чем связано, ну информация из отдела продаж
простыми словами в жк Медовый 2 м.кв стоил от 27, а теперь от 24
я хз на какие квартиры конкретно, мне просто раз в месяц звонят из отдела продаж и рассказывают про цены, когда-то оставил им просьбу держать меня в курсе по этим обьектам, и на сколько я понял это не скидка или акция
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы о рынке в целом?
да и кгс давно уже является «лидером среди киевских застройщиков» лишь в устаревших ольгинских методичках, делать выводы по нему о состоянии всего рынка в целом мягко говоря смешно, а «информированные профессионалы» из луна рапортуют о росте в январе «всего» на 1,1%
в январе, который всегда традиционно был мертвым
с уходом с рынка аркады с ее
аттракционами
невиданной щедрости, когда в первые дни продаж можно было выхватить шото ниже реальной себестоимости давки и очереди в оп имхо закончились, навес из дешевого шлачка, купленного «на вырост» конечно же есть, но ликвидные объекты падать пока не собираются
"в январе, который всегда традиционно был мертвым" - а в прошлом году тоже?)))
Я имел в виду что есть смысл посканировать и другие обьекты если кто-то думает в украине что-то покупать[/quote]ну то есть вы признаете, шо приведенные вами примеры «проседания», которое вы впрочем не можете подтвердить, чего то там «непонятно чего» в медовом и курнатовского мягко говоря не совсем репрезентативны?
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:38
striped написав: kingkongovets написав:
ну раз вы хз так зачем с таким апломбом выдавать столь безапеляционные выводы
о рынке в целом?
А чего это Вас так завело то? Не Ваш сегмент, не Ваши типы сделок, когда надо срочно прилететь и в биткоине с НДС рассчитаться по минус треть от рынка. Откуда столько эмоций-то?
в смысле «завело»?
я мониторю рынок в целом, человек имено с апломбом пишет о «проседании», мол «посмотрите на кгс»(с) и тут же сливается от первых же наводящих вопросов
какие эмоции?
мне вот например интересно откуда у него эмоции (веселые смайлики) от упоминания возможной войны
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:47
kingkongovets написав:
..ну то есть вы признаете, шо приведенные вами примеры «проседания», которое вы впрочем не можете подтвердить, чего то там «непонятно чего» в медовом и курнатовского мягко говоря не совсем репрезентативны?
пока рано судить. Источник с ОП среднего застройщика мне доложил, что в январе, в связи с "нападет/ненападет" 80% "теплых" клиентов куда-то спетляли, но просили придержать.
понятно, что доступность жилья упала. Но упала и доступность еды и доступность коммуналки - но это не повод не пользоваться едой и сервисами.
ИМХО, полгода будет стагнация - но на высоких уровнях.
Мои "стройматериалы" тоже не подешевели, но берут. А шо делать, когда в прошлом году сдали чуть ли не рекордное (а может и рекорд - в марте узнаем) количество жилья в эксплуатацию в Киеве?
ЗЫ 2kkgts - спасибо за совет по поводу паровой духовки, взял, нравится.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 10:52
kingkongovets написав:
я мониторю рынок в целом, человек имено с апломбом пишет о «проседании», мол «посмотрите на кгс»(с) и тут же сливается от первых же наводящих вопросов
какие эмоции?
Мне кажется, что это был вполне конкретный ответ на царящую тут аксиому "в гривне цены не опустятся никогда". Привели примеры и не повышения цен КГС, и примеры (о, Боже!) вроде как снижения на конкретные объекты.
А что Ваши проплаченные риэлторы говорят? Как рынок, кто сейчас покупает и почему? На чем дорожать будем уже в феврале?
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