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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:53

  kingkongovets написав:
striped написав:
А чего это Вас так завело то? Не Ваш сегмент, не Ваши типы сделок, когда надо срочно прилететь и в биткоине с НДС рассчитаться по минус треть от рынка. Откуда столько эмоций-то?
в смысле «завело»?
я мониторю рынок в целом, человек имено с апломбом пишет о «проседании», мол «посмотрите на кгс»(с) и тут же сливается от первых же наводящих вопросов
какие эмоции?

мне вот например интересно откуда у него эмоции (веселые смайлики) от упоминания возможной войны

Я понимаю ваше подгорание :mrgreen:
веселые смайлы относятся не к войне, а к тому что спекули умудрились подорвать цены вопреки здравому смыслу и люди 2 года бежали покупать все что видели :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Мне кажется, что это был вполне конкретный ответ на царящую тут аксиому "в гривне цены не опустятся никогда". Привели примеры и не повышения цен КГС, и примеры (о, Боже!) вроде как снижения на конкретные объекты.

А что Ваши проплаченные риэлторы говорят? Как рынок, кто сейчас покупает и почему? На чем дорожать будем уже в феврале?


то вам именно кажется
можно цитату «конкретного ответа»?
я так и не услышал шо конкретно подешевело у кгс

мои проплаченные риэлторы говорят
о снижении спроса, но не о снижении цен и по продаже и по аренде
по аренде спрос есть, количество звонков по старым объявам такое же, как обычно

зы:
кстати можете привести хоть одну цитату «цены в гривне не опустятся никогда»?
ну шоп не прослыть балаболом
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:Я понимаю ваше подгорание :mrgreen:
веселые смайлы относятся не к войне, а к тому что спекули умудрились подорвать цены вопреки здравому смыслу и люди 2 года бежали покупать все что видели :mrgreen:


еще один пук в лужу
можно конкретные примеры «подорванных спекулями цен»?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Феодал написав:подорвать цены вопреки здравому смыслу и люди 2 года бежали покупать все что видели


Людям надо научиться зарабатывать на медвежьем тренде. Быкование имеет свойство заканчиваться. Истериками много не заработаешь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:10

  kingkongovets написав:
зы:
кстати можете привести хоть одну цитату «цены в гривне не опустятся никогда»?
ну шоп не прослыть балаболом


Не, не могу - я ж тут не живу и не конспектирую.

Т.е. по мнению риэлторов, которое Вы разделяете - рынок уравновесился и сейчас все в балансе - покупателей устраивают цены сделки идут, задатки дают и риэлторы уже знают куда свою комиссию потратят. А звонки по аренде говорят не о том, что они ищут аренду подешевле, а просто бизнесА растут и расширяются.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:12

  kingkongovets написав:
Феодал написав:Я понимаю ваше подгорание :mrgreen:
веселые смайлы относятся не к войне, а к тому что спекули умудрились подорвать цены вопреки здравому смыслу и люди 2 года бежали покупать все что видели :mrgreen:


еще один пук в лужу
можно конкретные примеры «подорванных спекулями цен»?

а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием?
штош, тогда у меня все :roll:
P.S. я про Панина - не пошутил, Аликанте это курорт в Испании, вдумайтесь в цифру 75к евро за трешку
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  kingkongovets написав:
зы:
кстати можете привести хоть одну цитату «цены в гривне не опустятся никогда»?
ну шоп не прослыть балаболом


Не, не могу - я ж тут не живу и не конспектирую.

Т.е. по мнению риэлторов, которое Вы разделяете - рынок уравновесился и сейчас все в балансе - покупателей устраивают цены сделки идут, задатки дают и риэлторы уже знают куда свою комиссию потратят. А звонки по аренде говорят не о том, что они ищут аренду подешевле, а просто бизнесА растут и расширяются.
я сказал то шо сказал, не надо мне приписывать свои выводы , помощью нехитрой манипуляции «то есть»
и шо касается «аксиомы», которую вы ожидаемо не смогли привести и зачем то выставили себя балаболом - ее всегда повторяют именно обвалишки-теоретики, никто из реальных игроков этого не говорил

и да - «подешевле» это точно не про мои объекты бгг
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

  Investor_K написав:
  Феодал написав:подорвать цены вопреки здравому смыслу и люди 2 года бежали покупать все что видели


Людям надо научиться зарабатывать на медвежьем тренде. Быкование имеет свойство заканчиваться. Истериками много не заработаешь.


Так не хочуть. Жоден хто пише що на днях всі помремо не продав свої хороми щоб відкупити дві.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

  Феодал написав:а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием?
штош, тогда у меня все :roll:


C глобальной войной к весне может рассосется, а вот с "мертвой экономикой" это омикрон головного мозга - в прошлом году рекордный за всю историю Украины ВВП - $200 млрд. :o
На рынке это явление называется отложенным спросом. Весной дружно двинете стадами по отделам продаж. А что делать? Жить же нормально хочется всем. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Феодал написав:а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием?
штош, тогда у меня все :roll:
P.S. я про Панина - не пошутил, Аликанте это курорт в Испании, вдумайтесь в цифру 75к евро за трешку
это реальный дорожай и реальный, подкрепленный деньгами, а не дешевыми кредитами, как в 2008ом спрос
и сейчас «дешевей» пока только во влажных мечтах обвалишек, которые перманентно находятся в ожидании какого то пздца
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