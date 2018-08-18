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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9433943494359436>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 156
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
10%
16
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:26

  Феодал написав:..
а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..

мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании".
Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:29

  Investor_K написав:Людям надо научиться зарабатывать на медвежьем тренде. Быкование имеет свойство заканчиваться. Истериками много не заработаешь.


Только осторожнее, на медвежьем тренде случаются медвежьи ловушки, в народе попадос. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:в прошлом году рекордный за всю историю Украины ВВП - $200 млрд.

ух, какие цыфры и заявления=)
цыплят по осени считают
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:33

  sequence написав:
  Феодал написав:..
а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..

мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании".
Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?

Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30, кто умный тот понимает кто за это платил :roll:
уже какбы не платит, там появились проблемы с продажами
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 07 лют, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:33

  Феодал написав:
  Libo написав:в прошлом году рекордный за всю историю Украины ВВП - $200 млрд.

ух, какие цыфры и заявления=)
цыплят по осени считают


Циплят посчитали по состоянию на 31 декабря. Рекорд. Все довольны. Кроме шариковых. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37

В Киеве достроят станцию метро Львовские ворота

КП Киевский метрополитен планирует до 10 августа 2023 года достроить станцию ​​Львовские ворота. Тендерное предложение обнародовано на сайте госзакупок Prozorro.

На проектные работы по строительству станции Львовские ворота с возведением входа планируется потратить 73,439 млн. грн.

Отмечается, что выход будет не на Львовской площади, как планировалось ранее, а на улице Сечевых Стрельцов, Кудрявского спуска и улице Кудрявской.

Разработчиков проекта просят также предусмотреть строительство второго входа, при этом должны учитывать потребности людей с инвалидностью.

Тендерные предложения можно подавать до 21 февраля, а на следующий день начнется аукцион.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:43

  Феодал написав:..
Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30..

вы о чем, любезный?
Бульдозеристу "Мартынов" не откашляет рыночную зарплату, завтра он того бульдозериста не увидит. И не важно, где окажется тот бульдозерист - на соседней стройке или стройке в Польше.
пишите по сути, что знаете - где в себестоимости стройки за последние два года что-то подешевело? Пример КГС вообще ниачем - мне, как инвестору-неудачнику с б/Укрбуда, дома которого домучивает КГС, виднее.
если бы начальников КГС заставляли жрать кирпичи за каждый просроченный год, они бы только ими и питались. Раньше было нормой год просрАчки - сейчас уверенно взяли планку два. Какой идиот им деньги понесет?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:44

Осторожно шрт!

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:44

  Libo написав:
  Феодал написав:
  Libo написав:в прошлом году рекордный за всю историю Украины ВВП - $200 млрд.

ух, какие цыфры и заявления=)
цыплят по осени считают


Циплят посчитали по состоянию на 31 декабря. Рекорд. Все довольны. Кроме шариковых. :lol:

людям из украины нужно во что-то верить :D
украина вообще сверх держава, а гривня - новая мировая валюта
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:50

  adeges написав:да не, смотрю на свою - много препятствий, везде не проедут. ручками. недавно освоил швабру - отличная скажу вам штука )

Я Вам і раніше імпонував, а зара прям зауважав ))) своя людина! 8)
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