Додано: Пон 07 лют, 2022 11:43

Феодал написав: ..

Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30.. ..Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30..

вы о чем, любезный?Бульдозеристу "Мартынов" не откашляет рыночную зарплату, завтра он того бульдозериста не увидит. И не важно, где окажется тот бульдозерист - на соседней стройке или стройке в Польше.пишите по сути, что знаете - где в себестоимости стройки за последние два года что-то подешевело? Пример КГС вообще ниачем - мне, как инвестору-неудачнику с б/Укрбуда, дома которого домучивает КГС, виднее.если бы начальников КГС заставляли жрать кирпичи за каждый просроченный год, они бы только ими и питались. Раньше было нормой год просрАчки - сейчас уверенно взяли планку два. Какой идиот им деньги понесет?