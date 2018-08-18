Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:.. а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..
мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании". Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?
Феодал написав:.. а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..
мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании". Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?
Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30, кто умный тот понимает кто за это платил уже какбы не платит, там появились проблемы с продажами
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 07 лют, 2022 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Феодал написав:.. Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30..
вы о чем, любезный? Бульдозеристу "Мартынов" не откашляет рыночную зарплату, завтра он того бульдозериста не увидит. И не важно, где окажется тот бульдозерист - на соседней стройке или стройке в Польше. пишите по сути, что знаете - где в себестоимости стройки за последние два года что-то подешевело? Пример КГС вообще ниачем - мне, как инвестору-неудачнику с б/Укрбуда, дома которого домучивает КГС, виднее. если бы начальников КГС заставляли жрать кирпичи за каждый просроченный год, они бы только ими и питались. Раньше было нормой год просрАчки - сейчас уверенно взяли планку два. Какой идиот им деньги понесет?