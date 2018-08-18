Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Феодал написав:.. Пример: бульдозерист по докам на стройке мартынова зарабатывает 65 к, а по факту 30..
вы о чем, любезный? Бульдозеристу "Мартынов" не откашляет рыночную зарплату, завтра он того бульдозериста не увидит. И не важно, где окажется тот бульдозерист - на соседней стройке или стройке в Польше. пишите по сути, что знаете - где в себестоимости стройки за последние два года что-то подешевело? Пример КГС вообще ниачем - мне, как инвестору-неудачнику с б/Укрбуда, дома которого домучивает КГС, виднее. если бы начальников КГС заставляли жрать кирпичи за каждый просроченный год, они бы только ими и питались. Раньше было нормой год просрАчки - сейчас уверенно взяли планку два. Какой идиот им деньги понесет?
я все конкретно написал, люди работают с зп 30к, а по докам получают все 65к, разница идет по карманам руководства В общем ребята, я привел вполне конкретные примеры, понимаю что подгорает. По поводу рабочих я не думаю что только у мартынова такая ситуация, просто на других стройках у меня таких связей нет
Faceless написав:Только стулья нужно периодически переставлять, бо под ними не может пролезть - а так - почти везде нормально пролезает, и под кроватями и под диваном, и в ванной (главное, двери не закрывать), на разные поверхности свой режим. Благо порогов нигде нет. Вот только на балкон не может - там порожек высокий.
Ну, то благо до першого сір"йозного потопа, яке почнеться з вани! А потім благо раптом скінчиться
Феодал написав:.. а то что происходило на рынке недвиги в воюющей стране с мертвой економикой - нельзя назвать спекулятивным подорожанием? ..
мертвая экономика вовсе не означает, что люди разучились считать. Удорожание чего бы ни было, не есть поводом для того, чтобы обвинять в бизнес в "спекулятивном подорожании". Хлеб подорожал за год раза в полтора - спекулянты? Газ подорожал для бизнеса - снова спекулянты? Стройматериалы, электричество, зарплаты растут, а цены, значит должны вам падать? Схера ли?